5.500 onubenses claman en la calle por una sanidad pública digna: «Hemos llegado al límite y no queremos más milongas»

De «rotundo éxito» ha calificado el colectivo Onusap (Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad) la respuesta de la ciudadanía en la manifestación convocada esta tarde-noche a las puertas de la Delegación de Salud de la capital, situada en la céntrica Gran Vía. La Policía Nacional ha dado el dato oficial de que 5.500 personas han salido a la calle para apoyar esta concentración en defensa de la sanidad pública, superando por ejemplo la cifra de 4.000 que hubo en la de febrero de 2023 protestando en el mismo lugar para que no desapareciera la Unidad de Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez.

«Era una concentración muy necesaria y la ciudadanía se ha dado cuenta», comentaba Diego Mora, el presidente de Onusap, que apuntaba ante los presentes que «esta gente que trabaja aquí arriba en la Delegación de Salud son duros de mollera, pero no nos queda más remedio que insistir porque está en juego la sanidad por la que lucharon nuestros padres y la que queremos para nuestros hijos. Esperemos que esta manifestación sea un antes y un después. Moreno Bonilla es duro de roer y creo que tiene una agenda escrita y que su idea es destrozar lo público para que la gente piense que esto no funciona y que debe sacarse un seguro privado. Creo que algo tiene que cambiar. No pueden ignorar este clamor popular y no podemos conformarnos con promesas. La unidad de cirugía vascular va a desaparecer en diez días si nadie lo remedia. O hay un milagro o una buena actitud de la Consejería de Salud o desaparecerá«.

Con varias pancartas y muchos cánticos incesantes de buena parte de los más de 5.000 onubenses que se dieron cita en la convocatoria, Mora mostraba su indignación señalando que «en Huelva partimos de una deuda histórica. Teníamos ya una sanidad pública cogida con alfileres y ahora ha llegado el señor Moreno Bonilla con las tijeras y le ha hecho daño a los más débiles, que somos nosotros. Hemos llegado a un límite. Somos la única provincia de Andalucía donde hay tres comarcas, Condado, Sierra y Costa, que no tienen un hospital a media hora de distancia, como dice la Ley Andaluza de Sanidad. El código postal 21 está dejado de la mano de Dios y los chares, por ejemplo, llevan parados 20 años«.

La principal reivindicación del colectivo Onusap es la de que la Junta de Andalucía aumente la plantilla de profesionales sanitarios en Huelva: «No pedimos dinero, ni un duro más, sino solamente que aumenten la plantilla de trabajadores porque la política de recortes que hemos visto este año no la habíamos visto nunca. El personal no sólo ha empezado a caer como moscas de dos en dos sino que estamos empezando a poner en juego la salud de los pacientes. Sin plantilla suficiente es muy fácil cometer errores y que se te escape algo. Creemos seriamente que estamos atravesando esa línea de poner en juego la salud de los pacientes«.

«Han aparecido mil enfermeros que no conocemos»

No se cree las cifras oficiales que le dan las administraciones. Así, Mora apuntaba con el altavoz en la masiva concentración que «el otro día fuimos al Parlamento de Andalucía a contar nuestras penas y lo único que obtuvimos fue una respuesta de la consejera que a la gente le ha indignado aún más porque está llena de inexactitudes. De repente han aparecido mil enfermeros nuevos a los que nos conocemos y de repente han aparecido 52 camas más que no sabemos donde están. Dejó caer que en Huelva estamos muy bien y que ellos no van a hacer nada. Señora consejera, estamos saturados y con un 12% de aumento de plantilla no nos vale. A lo mejor tendría que aumentarla en un 50% o en un 100%«.

En este sentido, también indicaba sobre la falta de personal que «es obvio la ausencia de Chares y del Materno Infantil, que descongestionarían mucho el problema de la masificación de los hospitales de la provincia, y además hay una cartera de servicios cada vez menos dotados y menos prestaciones en los hospitales comarcales. Así que al final todo recae en un hospital Juan Ramón Jiménez que se ha quedado pequeño y que no quieren que crezca. Estoy convencido de verdad de que en Sevilla no nos quieren a los de Huelva. Seguimos con una política de contrataciones absolutamente miserable que están batiendo todos los récords de cutrerío este año. No sustituyen a nadie, ni dan bajas laborales ni le dan permiso a la gente para que puedan conciliar una vida familiar digna. Aunque caigan los profesionales de baja por salud mental no les importan. Aunque pongan en peligro la unidad de ictus hace unos años o la de cirugía vascular hace poco, no les importan. Nadie tiene dos dedos de frente para pensar que los contratos de los profesionales de Huelva deben tener más estabilidad. ¿Cómo coño va a poder dar un buen tratamiento una auxiliar que está sóla en una planta con 32 pacientes«.

La Gran Vía ha quedado colapsada de gente en la concentración de este jueves por la tarde-noche clara carrasco

«Moreno Bonilla nos cuenta la milonga de la inversión histórica en sanidad. A lo mejor es para la privada porque para la pública no existe. Huelva no tiene lo que se merece. Nos pueden traer chimeneas tóxicas diciendo que el humo es verde pero ahora están tocando nuestra sanidad pública y eso nos toca a todos porque tarde o temprano todos seremos clientes de la sanidad«, recalcaba también el presidente de Onusap, que mostraba su enfado por la tardanza endémica que tiene Huelva con el Hospital Materno-Infantil.

De dicho proyecto, Mora señalaba que «están mareando la perdiz cuando llevaba aprobado y con todas las licencias desde el año 2018 y podría estar ya acabado. Primero quisieron hacer un paripé llevándolo al Blanca Paloma y ahora han vuelto a decir que va a salir un proyecto dentro de unos días, pero nos tememos mucho que va a salir muy recortado y a la mitad de lo que estaba proyectado, lo cual demuestra que no creen que las mujeres y niños de Huelva necesiten un hospital digno y bien dimensionado. Lo que quieren es una cosa que se nos quede pequeña en cinco o seis años como ha pasado con el Juan Ramón Jiménez. Queremos un hospital Materno Infantil digno y como el que tienen el resto de provincias de Andalucía«.