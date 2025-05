El atasco judicial en Huelva: cerca de 35.000 sentencias pendientes de ejecutar al cierre de 2024

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, presentaba esta semana en Granada la memoria del alto tribunal andaluz de 2024 donde se incide en un problema ya crónico para la justicia andaluza como es la lentitud en el cumplimiento de plazos. El documento que sirve de radiografía de la situación en la que se encuentran los juzgados andaluces hace una fotografía casi idéntica a la de los últimos años, con un agravamiento en las cifras sobre el volumen de asuntos que se quedan sin resolver al finalizar el último año.

Existe «una gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los juzgados». La memoria advierte, ademá,s de que se ha alcazando una cifra récord en el número de casos que se quedan pendientes, incrementándose en una década un 67%. Un atasco que el TSJA no duda en definir de «sumamente llamativo y preocupante«.

La planta judicial de Huelva no escapa de ese atasco ya crónico, aunque la realidad difiere entre partidos judiciales. No están en la misma situación los juzgados de Ayamonte o Moguer, que en la Sierra. Ni tampoco es la misma realidad diaria la que tienen que lidiar en la rama Social o en la única sección civil de la Audiencia Provincial que son los que presentan cargas de trabajo muy por encima de los límites que recomienda el TSJA, que el juzgado especializado en Violencia contra la Mujer.

Sirva de ejemplo el tapón que hay en las ejecutorias de las sentencias. Según los datos que recoge la memoria, en la provincia de Huelva se quedaron pendientes de ejecutar el año pasado un total de 34.945 sentencias, de las cuales la mayoría son resoluciones civiles que van desde un despido hasta una reclamación patrimonial. Es decir, los pleitos más habituales a los que se puede enfrentar un ciudadano. En concreto, se quedaron pendientes 29.528 en el ámbito civil y 5.417 en el penal.

Los retrasos en las ejecuciones fueron claves en casos tan mediáticos que conmocionaron a la sociedad onubense como la muerte de la niña Mariluz, cuyo asesino se encontraba en libertad cuando ocurrieron los hechos porque no se había ordenado ejecutar la sentencia que lo había condenado por abusos.

Refuerzos en lo social

El trabajo que se va acumulando en los juzgados arroja también cifras preocupantes en casi todas las jurisdicciones. En lo Social, el TSJA reclama refuerzos para los cuatro juzgados de lo Social, similares a los que ya se han arbitrado en otras plantas judiciales como Sevilla. Estos órganos recibieron en 2024 una media de 1.249 asuntos cuando el indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de 800 casos por juzgado y año. Esta sobrecarga es determinante para que en esta rama se quedaran el año pasado 5.089 asuntos pendientes de resolver, cuando tan sólo un año antes esa misma carpeta de casos en tramitación tenía casi un millar menos (4.110).

«Cada anualidad comentamos la problemática que presenta esta tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales. Es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo«, señala la memoria del TSJA.

Otros juzgados, con sede en la capital, que presentan volúmenes significativos de carga de trabajo sin resolver son los de primera instancia que se dejaron por cerrar el año pasado 8.510 asuntos mientras que tan sólo doce meses antes ese mismo capítulo se quedaba en 5.798. En estos órganos judiciales llegan casi el triple de casos que debería asumir cada juzgado.

Exterior Palacio de Justicia de Huelva H24

Fuera de la capital, la situación no mejora. La provincia onubense cuenta con 16 juzgados mixtos (Primera Instancia e Instrucción). El TSJA advierte que se deberían aumentar las plazas judiciales en todos los partidos judiciales menos en el de Aracena, que presenta unos niveles de saturación por debajo del resto.

La creación de más plazas judiciales es fundamental para el TSJA, cuyo presidente recordaba esta semana que el año pasado el Ministerio de Justicia no creó ninguna en Andalucía a pesar de que se sitúa a la cabeza en cuanto a la litigiosidad (volumen de trabajo) en España.

En materia de infraestructuras, el TSJA recuerda las deficiencias que presentan los juzgados de Aracena y Valverde y la necesidad de una nueva sede para Ayamonte

Para Huelva, la memoria reclama la creación de cinco plazas para reforzar la sección civil de la Audiencia, los juzgados de Primera Instancia y los de Ayamonte y Moguer. Del Río emitió un voto particular en cuanto al listado de necesidades que consta en la memoria porque entiende que no cumple con el criterio de equilibrio entre provincias andaluzas. Así, pone de ejemplo que no se incluyan los juzgados de lo Social de Huelva entre los destinos que requieren nuevas plazas.

En materia de infraestructuras, el TSJA espera avances en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, pero reitera la necesidad de una nueva sede judicial para Ayamonte y advierte de las deficiencias que presentan los edificios de Aracena y Valverde.