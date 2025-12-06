Un cartel de Camarón de la Isla abre el nuevo espacio que Huelva dedicará desde ahora a las artes gráficas

La ciudad de Huelva ha inaugurado el proyecto expositivo 'Donde no lo esperas', un nuevo espacio cultural ubicado en la antigua casa del guarda de la Casa Colón, dedicado a las artes gráficas. La iniciativa surge del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que con esta apertura «ampliamos el mapa cultural de Huelva y creamos nuevos escenarios para la exhibición artística de un arte al que le cuesta más trabajo encontrar un hueco en galerías o salas«, y ha subrayado que estos proyectos »refuerzan el compromiso municipal con la cultura como motor de dinamización, aprovechando espacios sin uso«.

El presidente de la Fundación Olontia, Pablo Sycet, ha explicado que la sala «se dedicará a exhibir un cartel cada seis meses, complementado con material de archivo que contextualiza la imagen«.

Primera obra

La primera muestra incluye el cartel promocional de Camarón de la Isla de 1974, fotografías de José Lamarca, publicaciones de los años 70 y la instalación artística de Sycet titulada también 'Donde no lo esperas'.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.