Nace Onuba 2025 con la vocación de «resolver los problemas que afectan a los barrios y a Huelva»

La Federación Local de Asociaciones Vecinales Onuba 2025 ha mantenido esta mañana su primera reunión oficial con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. En el encuentro también participaron el teniente alcalde Felipe Arias y los concejales María Dolores Ponce, José Manuel Moreno, Alfonso Castro, M.ª de los Milagros Rodríguez y Manuel Jesús Soriano.

El presidente de la recién constituida federación, Andrés García, acompañado por varios miembros de la junta directiva, trasladó a la alcaldesa que Onuba 2025 nace con la intención de sumar esfuerzos en la resolución de los problemas que afectan a los barrios y a la ciudad. En este sentido, expresó la total disposición de la entidad para colaborar con el Ayuntamiento en todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la vida de los onubenses.

García destacó además que uno de los objetivos prioritarios de la federación es unificar el movimiento vecinal en torno a una sola estructura representativa. Para ello, anunció que se abrirá un proceso de diálogo y encuentros con las distintas asociaciones vecinales con el fin de invitarlas a sumarse a este nuevo proyecto, que ya integra a 20 colectivos.

Durante la reunión, la federación solicitó al equipo de gobierno su inclusión en los consejos municipales en los que pueda tener participación activa.

La Federación Local de Asociaciones Vecinales Onuba 2025 se presentó en sociedad en el Ayuntamiento de Huelva h24

Asimismo, expuso los objetivos y líneas de trabajo que desarrollará en los próximos meses, basados en la creación de diferentes comisiones sectoriales para el seguimiento de las necesidades de los barrios, en coordinación con las áreas municipales correspondientes.

Por último, la nueva entidad trasladó su intención de organizar próximamente un acto de presentación pública dirigido a las distintas fuerzas políticas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.