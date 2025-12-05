El Museo de Huelva contará con una sala permanente dedicada a José Caballero

El Museo de Huelva ha abierto sus puertas este viernes a 'José Caballero. Algo camina hacia el infinito', una exposición que supone mucho más que una muestra temporal: es el regreso a casa del artista onubense más representativo del siglo XX, un reencuentro largamente esperado con su ciudad que, como ha recordado la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, «viene a testimoniar el regreso del legado de José Caballero a su casa, a Huelva».

Y es que aunque Caballero desarrolló buena parte de su obra lejos de la provincia, durante la inauguración de esta muestra se ha insistido reiteradamente en la misma idea: Caballero nunca se fue de Huelva, y este regreso es apenas un «aperitivo» del definitivo que supondrá la creación de su museo en las antiguas dependencias del Banco de España.

«Se trata del primer paso para poner a disposición de la ciudad todo este legado», ha subrayado este viernes la consejera, que ha explicado que con la inauguración de esta muestra se cumplen tres deseos.

«El más importante, testimoniar el regreso del legado de José Caballero a su casa, a Huelva», cumpliendo la voluntad del artista. El segundo deseo que se cumple con esta muestra es que «se trata del primer paso para poner a disposición de la ciudad todo este legado; es el primer hito de un proceso que culminará en la instalación definitiva de la nueva sede museística pero, mientras esto ocurre, hoy no solo se inaugura esta magnífica exposición temporal, sino que desde ahora la sala en la que se ubica estará dedicada permanentemente a la obra de José Caballero, hasta que se abra el museo«. Así, las piezas del artista, cuyo legado componen más de 10.000 piezas entre cuadros, dibujos, fotografías, documentos, esculturas y cartas con otros personajes destacados del mundo de la cultura, irán rotando, intercambiándose, constituyendo una «sala viva, en permanente movimiento».

El tercer y último deseo cumplido con esta muestra es que con ella «comienza, de manera oficial, el programa de actividades preparado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para conmemorar, durante los próximos dos años, el centenario de la Generación del 27».

El último cuadro como punto de partida

La exposición, que ocupa el vestíbulo y la planta baja del Museo, se articula en torno a la obra final del artista, pintada en 1990, cuando Caballero, ya gravemente enfermo, decidió rehacerla en mayor tamaño tras no quedar satisfecho con una primera versión. Aquel esfuerzo postrero fue el último en el que tuvo fuerzas para enfrentarse a un lienzo en blanco. Así nació 'Algo camina hacia el infinito'.

«Dicha obra es la prueba del inquebrantable compromiso del artista con la pintura», explica Raúl Estévez García, técnico de la Fundación Caballero-Thomás de Carranza. «El cuadro es una despedida, una despedida humana y artística… Toda una vida de creación concentrada en un solo lienzo, utilizando solo los elementos esenciales: espacio, color, signo. Es José Caballero viajando al infinito de la pintura». Un infinito que para él representa, según se ha expuesto en el acto de inauguración de la muestra, el mar de Huelva. «Desde el principio me di cuenta de que Huelva está muy presente en la cultura de Caballero, en su manera de ver el mundo. Y como muestra, esta última obra».

A partir de esa pieza vertebradora, la muestra presenta un total de 25 obras enmarcadas y 22 obras sin enmarcar, incluyendo dibujos, carteles, además de fotografías, documentos, escritos de su archivo personal, que funcionan como una carta de presentación del vastísimo legado del autor, llamado a permanecer en la capital onubense.

Entre otras piezas, la muestra exhibe los óleos 'Al llegar el verano' (1948), 'Amigas de la luna' (1950) 'Mesa con pan pobre' (1956), 'Retrato María Fernanda con cuello blanco' (1958) y 'Retrato de María Fernanda y su perro Hukako a la manera de 1935' (1971), así como el boceto 'Los Olvidados' (Huelva, 1965), los dibujos 'Estación de cercanías' (1936) y 'Las enfermedades de la burguesía' (1937) y las tablas 'Pájaro herido' (1964), 'Anti-Atlas' (1971) y 'Bocamina' (1973).

Asimismo, la muestra recoge tres dibujos dedicados a García Lorca que denuncian su asesinato (1974), el cartel para la puesta en escena de 'Yerma' (1934), una foto con la dedicatoria original de Federico (1924), la fotografía con la escenografía para 'Bodas de Sangre' (1962), un poema original de Pablo Neruda (1933) y una fotografía dedicada por él chileno (1969), entre otros documentos de su archivo.

Un legado que sigue caminando

La Fundación Caballero-Thomás de Carranza, depositaria del legado cedido a Huelva, ha expresado su «profundo honor y emoción» por ver las obras del artista expuestas en su tierra. Un sentimiento que compartió el comisario, quien recordó que Caballero mantuvo siempre un vínculo íntimo con su ciudad natal, visible en todas sus etapas: la juvenil, la surrealista, la abstracta, la circular, la signográfica y su trabajo para las artes escénicas.

Todo ello aparece esbozado de manera delicada en esta selección, en la que también queda reflejada la relevancia del artista onubense como testigo y colaborador cercano a nombres como Lorca o Neruda.