Concierto de 'Así Canta Jerez en Nochebuena' en Huelva: fecha, lugar y cómo comprar entradas

El espíritu navideño volverá a resonar en Huelva con la llegada de «Así Canta Jerez en Nochebuena», uno de los espectáculos flamencos más esperados de Andalucía durante estas fechas. El grupo jerezano, dirigido por Luis de Perikín, cantará el 7 de diciembre a las 20:00 horas en la capital onubense con una propuesta renovada que formará parte de su gira «Llegó la fiesta», un tour que está reuniendo a miles de personas en cada ciudad que visita.

Un espectáculo que mantiene viva la tradición

«Así Canta Jerez en Nochebuena» se ha convertido en una cita imprescindible dentro de la programación navideña andaluza. El espectáculo reúne a más de una veintena de jóvenes artistas de Jerez que recuperan los villancicos tradicionales, las bulerías de la tierra y los cantes propios de la Navidad flamenca, aportando frescura sin perder la esencia de la tradición jerezana.

Cartel del evento así canta jerez

Sobre el escenario, voces, guitarras, compás y percusión se funden en una puesta en escena luminosa y festiva que ha logrado situar a este grupo como uno de los referentes de la música navideña actual.

Información adicional: Concierto: «Así Canta Jerez en Nochebuena»

Fecha: 7 de diciembre de 2025

Horario: A las 20:00 horas

Dónde: Palacio de Deportes Carolina Marín

La organización destaca que el recinto se transformará para la ocasión en un gran escenario navideño donde el público podrá vivir de cerca la magia de este espectáculo flamenco que tanto éxito cosecha año tras año.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el concierto en Huelva ya se encuentran a la venta a través de las plataformas oficiales del evento. Los interesados pueden adquirirlas de forma anticipada en la web de venta de entradas habilitada por la organización, Giglon.com por un precio de 32 euros. Se recomienda comprarlas con antelación, ya que la gira está registrando un alto volumen de demanda en la mayoría de ciudades donde actúa.

Con una fórmula que combina tradición, emoción y un fuerte componente festivo, «Así Canta Jerez en Nochebuena» promete ofrecer en Huelva una noche inolvidable. El espectáculo es una oportunidad única para disfrutar de un formato navideño que ha sabido conquistar al público sin renunciar a sus raíces.