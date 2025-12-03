Concierto de Antonio Orozco en Huelva: fecha, ubicación y cómo comprar entradas

Antonio Orozco ha regresado a los escenarios con 'La gira de mi vida', un proyecto en el que está presentando las canciones de su último álbum y conmemorando también sus 25 años de trayectoria musical.

La gira arrancó el día 5 de junio en Mérida y concluirá el 10 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid. La gira la componen 25 conciertos irrepetibles donde el artista se está reencontrando con su público para compartir su nuevo repertorio y celebrar, desde el escenario, el valor del tiempo y la música.

Orozco actuará esta Navidad en Huelva capital, concretamente el sábado día 6 de diciembre a partir de las 22.00 horas en el Palacio de los Deportes Carolina Marín (ver ubicación).

La capacidad de trabajo y sensibilidad artística convierten a Antonio Orozco en un artista cuya proyección ha traspasado fronteras y le convierten en un referente internacional de la música en español. Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino y numerosos de oro, es uno de los artistas más laureados y queridos de nuestra música. Ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, también estuvo nominado a los Latin Grammy entre los mejores compositores del mundo por su canción 'Estoy hecho de pedacitos de ti'.

Este año publicó su esperado nuevo álbum 'El tiempo no es oro', según el artista, «el mejor de su vida». El disco reúne 13 temas inéditos, entre los que se encuentran 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', 'Te estaba esperando' o 'Lo inevitable', canciones que nacen desde la parte más íntima y personal de Orozco.

Este proyecto no es solo un disco, es una declaración profundamente humana. En palabras del propio artista: «Casi todo es negociable, innegable, reorientable, e incluso evitable, casi todo menos una cosa, el tiempo. En la consideración de lo absolutamente necesario, no se puede jamás pasar por alto el uso del tiempo, que es lo único que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte, y en el resto de posibles que puedan existir en la vida«.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto de Antonio Orozco este 6 de diciembre en Huelva están a la venta en el portal www.giglon.comy los precios van desde los 40 a los 50 euros, estando ya algunos sectores del Palacio de los Deportes Carolina Marín agotados.

Por lo tanto, la expectación que ha generado este concierto navideño del artista en la capital onubense es bastante grande.