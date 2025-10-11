La Feria del Caballo de Huelva trasciende el Parque Zafra y toma el centro de la ciudad

Tras una primera noche de música, fiesta y diversión en el recinto ferial del Parque Zafra, la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva encara su segunda jornada. Una jornada sabatina que daba comienzo con una de las novedades que trae la feria en este año 2025, el paseo de enganches por la ciudad de Huelva.

Con un recinto ferial despertando tras la primera gran noche de feria, con los servicios de limpieza y mantenimiento dejando a punto el albero y los trabajadores de las casetas preparando las mesas y las barras para un nuevo día de esta Feria de Otoño, comenzaban a llegar los primeros enganches, junto a curiosos y amantes de los caballos que acudían a la llamada de este evento. Los volantes y sombreros comenzaban a copar las calles del recinto, buscando sus vehículos para lucir por las calles onubenses.

Pasadas las doce del medio día, hora fijada para el inicio del paseo, uno a uno comenzaban a salir los enganches del recinto ferial por la llamada durante estos días calle 'Paco Toronjo' buscando la plaza 12 de octubre. Una veintena de enganches daban forma y colorido a este paseo, que causaba la admiración de los onubenses que a esas horas del sábado poblaban las calles de la ciudad.

Uno de los 15 carruajes de los que han podido disfrutar esta mañana los onubenses por las calles de la capital s. b.

El sonido de los cascabeles que decoraban los coloridos arreos de las mulas servía de banda sonora junto a algunas sevillanas que tímidamente afloraban de los carros, como preludio del cante que protagonizará la tarde de la feria.

Llegada al Ayuntamiento

Tras recorrer el entorno de la plaza de abastos y llegar a la plaza de El Punto, la comitiva encaró la Gran Vía para pasar por las puertas del Ayuntamiento, donde fue recibida por la alcaldesa de Huelva Pilar Miranda. Desde aquí el paseo de enganches continuó hasta Pablo Rada para acceder a la plaza de la Merced desde el Cabezo de la Joya.

Fueron muchos los onubenses que, buscando la sombra en esta calurosa mañana otoñal, contemplaron el discurrir de los vistosos enganches que en apenas una hora retornaron al Parque Zafra para dar paso a la exhibición de enganches que tendría lugar a continuación en la pista.