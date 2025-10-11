Rendidos a la Feria del Caballo: «Cada año tiene más empaque y la gente disfruta de las amistades, el flamenco y las tapitas»

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva cumple en este 2025 su décimo aniversario y se ha convertido en una cita cada vez más consolidada y que cuenta con más apoyos institucionales y, sobre todo, con más afluencia de visitantes, lo que le augura un halagüeño futuro.

De hecho, este año ya ha superado el medio centenar de casetas (cuenta con 55) y la buena climatología está permitiendo que sean también muchos los turistas que se acerquen a presenciar una cita que llega en la capital onubense una semana después de la Feria de la Tapa y una antes de la Feria del Libro.

Se celebrará hasta este domingo por la noche en el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, más conocido como Parque de Zafra, y este año está dedicada al municipio de Palos de la Frontera. Hay una nueva calle en el recinto que rinde homenaje al cantaor Vicente Redondo 'El Pecas' y como principal novedad contará este sábado con un gran paseo de enganches por las calles de la ciudad con hasta 15 carruajes, además de múltiples conciertos en la Caseta Municipal.

Cada caseta ofrece un ambiente festivo, gastronomía onubense y música en directo, algo que aprecian mucho los que se están acercado hasta ella. «Aquí hay mucho ambiente, cada año más, y se pasan muy buenos ratos. Cada vez esta feria está más consolidada y hay más casetas y más gente que quiere venir. Hay un ambiente estupendo y muy agradable entre amigos y conocidos que vienen a divertirse«, comenta Juan.

Por su parte, el concejal Paco Millán esgrimía que «aquí la gente viene con mucha alegría y además este año estamos teniendo la suerte de contar con un tiempo espléndido en comparación con el pasado. Aquí hay mucha tradición de Huelva reunida con el mundo del caballo y de los enganches«.

En esta décima edición se ha superado el medio centenar de casetas y cada vez hay más afluencia de público alberto díaz

«La ciudadanía se ha comprometido con esta feria y cada vez hay más demanda de casetas que intentaremos atender en años venideros. La feria empezó con muy poquitas casetas y ahora es de las más importantes de Huelva y provincia«, manifestaba entusiasmado por el éxito de una propuesta que cada vez va a más.

Uno de los trabajadores de una caseta dejaba claro el ambiente festivo que reina en la Feria del Caballo de la capital onubense: «Aquí la gente encuentra afición al caballo y muchas amistades y van a pasar un buen rato de flamenco, de charla y de compañía. Esta feria está cogiendo mucho empaque».

«Se van superando y mejorando cada año»

«Aquí la gastronomía no falla nunca, ni las gambas, ni el jamón, ni los flamenquines, ni las almejas..., y eso se ve reflejado en que cada año hay más gente en las casetas«, añadía entusiasmado y contento por la gran afluencia de visitantes al Parque Zafra.

Precisamente uno de ellos señalaba satisfecho que «me gusta tanto el recinto como las tapitas y platos elaborados y el espectáculo que supone ver a caballos de tantas razas juntos«.

Y remataba diciendo que «llevamos viniendo a la feria desde la primera edición y vemos como cada vez se está superando y mejorando».