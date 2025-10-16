Guardias Civiles advierten del peligro de fuga en los calabozos de Huelva

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva ha alertado del grave riesgo de fugas y agresiones durante la custodia de detenidos en los juzgados de la capital, una situación provocada por las obras de reacondicionamiento que se están ejecutando en los calabozos. La asociación ha presentado un escrito formal al delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para denunciar que los agentes se ven obligados a vigilar a los arrestados en estancias que no están preparadas para este fin.

Según informa la AUGC, los guardias civiles deben custodiar a los detenidos en salas sin las medidas de seguridad mínimas, lo que podría facilitar fugas o agresiones a los propios agentes. Además, existe el peligro de que los detenidos se encuentren en los pasillos con posibles víctimas, lo que podría generar altercados. Las deficiencias son numerosas: los bancos donde se sientan los arrestados no están anclados al suelo y podrían ser utilizados como armas, y la sala carece de teléfono para comunicarse con el juzgado. Para prevenir contagios, los agentes deben realizar la vigilancia desde fuera de la estancia.

La asociación subraya que estas instalaciones provisionales incumplen la Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece un protocolo para

«Las salas carecen de cámaras de vigilancia, pulsadores de aviso, aperturas manuales de seguridad o cuartos de baño aislados»

proteger la integridad física de los detenidos y garantizar la seguridad de los agentes. Las salas carecen de cámaras de vigilancia, pulsadores de aviso, aperturas manuales de seguridad o cuartos de baño aislados. La AUGC recuerda que ya denunció en el pasado las malas condiciones de los calabozos originales –lo que motivó las actuales obras– y espera que la reforma se adecúe a la normativa para no tener que presentar nuevas denuncias, como ya ocurrió con los juzgados de Ayamonte, La Palma del Condado y Moguer.

Desde AUGC Huelva califican la situación de «ilógica para el siglo en que vivimos», argumentando que antes de comenzar las obras se debería haber buscado una solución para la custodia de los detenidos que a diario conducen la Policía Nacional y la Guardia Civil a los juzgados. Por ello, exigen una solución urgente que implique a la Junta de Andalucía y a la Guardia Civil para solventar este problema y evitar incidentes.