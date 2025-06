Huelva se adelanta a la celebración del Día del Orgullo con un acto reivindicativo desde el Ayuntamiento

Huelva continúa en su lucha por una sociedad libre e igualitaria. De este modo, el Ayuntamiento de Huelva se ha adelantado a la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ con la lectura de un manifiesto por parte de Juan de Dios Martín, secretario de la Asociación Colega, quien ha estado acompañado por la Alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, así como por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora.

Durante su intervención, la alcaldesa ha asegurado que «hoy celebramos al mismo tiempo, fiesta y reivindicación», y ha llamado a la «conciencia colectiva» para conmemorar una cita «en la que no podemos olvidar que todavía hay personas ven cuestionados sus derechos, su dignidad e incluso su existencia simplemente por ser quienes son». Además, ha recalcado el compromiso de Huelva por ser «una ciudad en la que nadie tenga que ocultar su identidad, donde cada persona se sienta segura, querida y respetada».

Pilar Miranda también ha expresado su deseo de lograr «una Huelva valiente, diversa y sin etiquetas. Una ciudad donde cada niña, cada niño, cada joven o mayor, sepa que puede vivir su verdad sin miedo. Porque la libertad nos hace mejores como sociedad».

Por su parte, Juan de Dios Martín, en la lectura del manifiesto, ha sido tajante aludiendo que «amar libremente no es un privilegio: es una conquista que seguimos protegiendo para todos por igual». El secretario de la Asociación Colega y miembro del Consejo Andaluz LGTBIQ+ ha reafirmado la importancia de seguir celebrando el Orgullo «por quienes fueron silenciados, por quienes lucharon sin poder gritar, por quienes aún hoy viven con miedo, pero también es por quienes bailan, resisten, enseñan y cuidan desde el corazón abierto».

«Reivindicamos una sociedad donde la igualdad no sea una bandera de un día, sino una práctica diaria. Reclamamos respeto, porque ofrecemos respeto; educación y formación, porque enseñamos y aprendemos que la sociedad unida es más fuerte. El orgullo no es una provocación, es una afirmación de vida; y la diversidad no es un problema, sino riqueza, cultura y humanidad», ha concluido en con su intervención, la cual ha servido como pistoletazo de salida la Fiesta de la Diversidad que ha tenido lugar en la Plaza 12 de Octubre de la capital, acto central de la programación organizada por el Ayuntamiento de Huelva para conmemorar el Día del Orgullo.

Paz y derechos

Por su parte, Izquierda Unida Huelva ha animado a la ciudadanía a participar «activamente» en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ 2025 que tendrá lugar este viernes 28 de junio a las 12.00 horas. La marcha partirá desde la antigua cárcel de Huelva, un espacio de memoria que «rememora la represión sufrida por las personas homosexuales durante el franquismo», y concluirá en la céntrica plaza de Las Monjas.

Este año la manifestación se celebrará bajo la premisa 'STOP al genocidio en Gaza', en un gesto que Izquierda Unida ha calificado de «extraordinaria generosidad» por parte de los colectivos convocantes, al ceder el foco del Orgullo para «denunciar la masacre del pueblo palestino».

El responsable de Acción Social de IU Huelva, Víctor M. Ruiz, ha destacado que «los colectivos LGTBIQ+ están dando una lección de solidaridad al colocar, en el centro de su reivindicación anual, la defensa de los derechos humanos y la denuncia del genocidio que sufre Gaza». «El Orgullo es memoria, es lucha y es internacionalista, y por eso no puede ser ajeno al dolor de quienes resisten bajo las bombas o frente a la ocupación», ha añadido.

Desde Izquierda Unida se ha subrayado que el Orgullo «no debe reducirse a una celebración vacía ni a un escaparate comercial». «Este Orgullo es trinchera, es grito colectivo, es un recordatorio de que los derechos se conquistan en la calle y que aún queda mucho por hacer para erradicar la LGTBIfobia, la precariedad, el racismo y el machismo que atraviesan las vidas del colectivo», ha añadido Ruiz.