Sale a la venta un piso de tres habitaciones en Punta Umbría por 80.000 euros: se encuentra a 10 minutos de la playa

Punta Umbría es uno de los municipios más populares de la costa de Huelva. Sus extraordinarias playas, su ambiente animado y su fantástica gastronomía han convertido a esta localidad onubense en uno de los principales destinos del turismo costero. Por eso son muchas las personas que piensan en esta localidad como el lugar ideal para comprar una vivienda en la playa.

Ahora, además, ha salido a la venta en Idealista una vivienda en Punta Umbría que tiene un precio muy interesante. Se trata de un piso que se encuentra en la Barriada Santa Cruz y que supone una gran oportunidad para las personas que quieran conseguir una vivienda en la playa pero no puedan realizar una inversión demasiado elevada.

Así es el piso que está a la venta en Punta Umbría

La vivienda en cuestión es un piso de 76 metros cuadrados que se encuentra en una segunda planta y que dispone de tres habitaciones, un baño, una cocina y un salón. El inmueble, como se indica en el anuncio, se encuentra en buenas condiciones y está listo para entrar a vivir.

Una de las tres habitaciones, además, cuenta con una cama de matrimonio y una litera, lo que permite que la casa pueda albergar hasta siete personas teniendo en cuenta que en los otros dos dormitorios hay una cama de matrimonio y una cama individual. Otra ventaja del piso es su ubicación. Desde la zona donde se encuentra la vivienda se puede llegar andando a la playa en sólo 10 minutos.

Características: 76 metros cuadrados

3 Habitaciones

1 Baño

Segunda mano/buen estado

Segunda planta exterior

Este es su precio

Según Idealista, el portal web donde está disponible el anuncio, además de toda la información y algunas fotografías, el piso tiene un precio de 81.000 euros, una cantidad que se puede considerar 'económica' teniendo en cuenta los precios que suelen alcanzar las viviendas situadas en la costa de Huelva

Las personas que estén interesadas en comprar una vivienda en la playa tienen ahora una oportunidad única con este piso de tres habitaciones que se encuentra en Punta Umbría, uno de los municipios más populares del litoral onubense.