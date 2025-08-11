La playa de Huelva que recomienda un onubense por su tranquilidad: «Las sombrillas están a 700 metros»

La masificación es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el litoral onubense. La extraordinaria calidad que tienen las playas de Huelva atrae cada verano a miles de bañistas procedentes de todos los rincones de España. Es el motivo por el que encontrar una playa tranquila y menos masificada se convierte en el principal reto de los turistas.

En este sentido, un onubense ha compartido recientemente un vídeo en TikTok en el que revela cuál es una de las playas menos masificadas de Huelva. Se trata de @miguelon2828, que además, ha sugerido de forma irónica que nadie vaya hasta esa playa para que siga conservando su ambiente tranquilo.

¿Qué playa es?

La playa a la que se refiere este onubense es Nueva Umbría, más concretamente, la zona de la playa canina, una playa que él mismo define como muy tranquila. Como se puede ver en el vídeo, apenas se ven bañistas en la orilla. Las pocas sombrillas que hay se encuentran separadas por varios metros de distancia: «La primera sombrilla a la derecha la tenemos a unos 700 metros».

«Una playa tranquila, la recomiendo. Pero no venid mucho. No darle a 'me gustas' y esas cosas ni compartir. Aquí no te molesta ni Cristo», afirma el hombre en el vídeo de forma irónica.

Un remanso de paz y belleza en plena naturaleza

La playa de Nueva Umbría es una de las más bonitas de la provincia de Huelva. Se trata de una playa prácticamente virgen situada entre El Portil y Lepe, dentro del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido. Tiene 12 kilómetros de longitud y cuenta con una zona nudista y otra zona habilitada como playa canina.

Imagen de la Playa de Nueva Umbría Daniel Toscano

Aunque esta playa es conocida principalmente por su extraordinaria belleza. Cuenta con arena dorada y está rodeada por un maravilloso entorno natural con una gran diversidad de flora y fauna. Es, además, un lugar ideal para avistar camaleones.

Así se llega a la playa de Nueva Umbría

Otra característica muy destacada de la Playa de Nueva Umbría es su ambiente tranquilo, ya que es una playa muy aislada a la que sólo se puede llegar en barco desde El Rompido o en un tren eléctrico desde Lepe que está disponible de martes a domingo y tiene un precio de dos euros.

Horarios del tren eléctrico desde Lepe Martes a viernes: de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas

Sábados y domingos: de 11.30 a 15.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas

Se trata de una playa única que está considerada como una de las más tranquilas de Huelva y que, además, se encuentra en un paraje natural único. Un lugar ideal para los bañistas que quieran huir de la masificación.