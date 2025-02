Huelva rejuvenece su flota de autobuses urbanos con diez vehículos totalmente eléctricos

Los primeros diez autobuses totalmente eléctricos de la flota de Emtusa comenzarán desde este lunes a circular con cero emisiones por los barrios de Huelva, en lo que el Ayuntamiento considera un paso esencial hacia la movilidad sostenible en la ciudad. El acto de presentación, celebrado en la plaza Doce de Octubre, ha contado con una exhibición de la nueva flota y la presencia de una nutrida representación municipal, encabezada por la alcaldesa, Pilar Miranda. Además, se reservó un lugar preferente a los delegados de la empresa MAN –fabricante de estos vehículos–, Endesa –responsable de la instalación de los cargadores de última generación– y BBVA –entidad que respalda el proyecto a través de un contrato de renting–.

En su intervención, la alcaldesa subrayado que «hoy damos un paso fundamental para hacer de Huelva la capital verde del Sur de Europa; verde por la apuesta decidida por la industria sostenible; verde por la transformación urbana hacia una ciudad más amable y humana, una ciudad donde los ciudadanos son los protagonistas y verde por este avance hacia una movilidad sostenible, como gran aliada de la convivencia». Asimismo, explicó que estos primeros diez autobuses se unen a una flota que es «herramienta esencial para vertebrar la ciudad y facilitar la movilidad tanto de jóvenes como de mayores, principales usuarios, con un transporte público que es sinónimo de calidad de vida, de mejor convivencia y habitabilidad».

La alcaldesa, durante su intervención H.C.

La regidora ha insistido en que «con estos nuevos autobuses, Huelva avanza hacia el futuro para situarse a la vanguardia del transporte público español, con un impulso definitivo a la modernización de la flota y permitiéndonos presumir de contar con una de las flotas con menor edad de España, lo cual se traduce no solo en la calidad y seguridad del servicio que se presta a los onubenses, sino también en un transporte más eficiente desde el punto de vista energético, con el 25% de nuestra flota de cero emisiones y el 50% de bajas emisiones». Así, la flota de Emtusa queda conformada por 42 vehículos, 20 de los cuales funcionan con gas natural, estos diez eléctricos que se acaban de incorporar más los 12 de gasoil –con hasta 26 años de servicio– que aún podrán verse por las calles Huelva.

Por su parte, el presidente de la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa) y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, ha agradecido «a MAN el gran trabajo realizado para la entrega de estos modelos; a Endesa por su colaboración en la instalación de los cargadores de última generación para los autobuses; y a BBVA por facilitarnos la financiación a través del renting». Se trata de una operación, según detalla el propio banco, que supera los cinco millones de euros y reafirma «su compromiso con la movilidad sostenible, facilitando a administraciones públicas y empresas la transición hacia modelos de transporte más respetuosos con el medio ambiente».

Los responsables públicos con un grupo de conductores de Emtusa H.C.

En cuanto a las ventajas de esta nueva flota, Arias ha destacado en primer lugar «la apuesta por la seguridad de todos, porque estos nuevos autobuses están equipados con sistemas como la advertencia de colisión frontal, la ayuda de giro con señalización visual y acústica, además de un alcoholímetro». También ha recordado que carecen de emisiones de CO2 allí donde circula, lo que supone «una mejora para la calidad del aire de la ciudad y la calidad de vida en general», reducen de forma drástica la contaminación acústica y las vibraciones, ahorran cerca de un 40% en mantenimiento y consumo, y aprovechan la frenada para generar electricidad.

Por último, Arias ha subrayado que «los autobuses entran en funcionamiento mientras continuamos trabajando para implantar 54 nuevas marquesinas inteligentes, alimentadas por placas solares y dotadas de monitores con información en tiempo real sobre horarios, frecuencias y otros datos de utilidad». Avanzó además que «miramos al futuro, con proyectos en cartera como el destinado a la instalación de placas fotovoltaicas en las cocheras, para recargar los autobuses con energía solar».

«Al principio, habrá sustos»

Uno de los conductores de la flota, Francisco Gómez, explicó a huelva24, las principales diferencias que encontrarán los chóferes en su trabajo diario con los nuevos autobuses eléctricos, «que no es que se conduzcan de forma totalmente distinta, pero sí funcionan de otra manera». Estos nuevos modelos cuentan con toda la potencia de forma instantánea y al no tener cambio de marchas, «la conducción resulta más suave». Sin embargo hay un aspecto que puede sorprender tanto a usuarios como a viandantes: el casi total silencio del motor. «Evidentemente, al principio habrá confusión, sobre todo en zonas como la calle Puerto, donde se comparte espacio con peatones. El autobús apenas se escucha y eso puede provocar más de un susto hasta que la gente se acostumbre», explica el conductor.

En cuanto a la ubicación de las baterías, Gómez detalla que «están en el techo, casi todo el techo es batería, unos 5.000 kilos», pero asegura que el vehículo «cuenta con sistemas electrónicos de estabilidad que prácticamente impiden volcar». Reconoce que en la conducción, «al tomar una glorieta, se nota que 'tumba', pero no es peligroso».

Además de la operación habitual en la carretera, la gran novedad está en el repostaje, «con una carga permite circular casi dos jornadas completas», comenta. Para familiarizarse con todos estos cambios, la empresa «nos ha dado formación y un manual con las características técnicas del autobús». En lo que respecta a las precauciones relacionadas con la electricidad, Gómez aclara que ellos no manipulan ningún elemento relacionados con las baterías, que sí puede representar un peligro si no se manipulan de forma segura: «Hay compañeros encargados de recargarlo y de todo lo relacionado con esa parte. A nosotros nos han insistido mucho en no tocar nada ahí, porque hablamos de alta tensión y debe manejarlo personal especializado».