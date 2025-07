Jesús Hermida sigue vivo en Huelva dentro del sueño que un amigo cumplió por él

El hombre dejó huella en la Luna y al narrar ese acontecimiento histórico para España Jesús Hermida la dejó también con su voz por televisión. Pasó a la posteridad la frase célebre «un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad», de Neil Armstrong al pisar la superficie del satélite lunar. Aquel 20 de julio de 1969 el periodista onubense coló una referencia a su tierra y comparó el lanzamiento del Apolo 11 con el Descubrimiento de América. Habló de Palos de la Frontera y los marineros onubenses.

«Cuando contó aquello no se olvidó de Huelva», resalta orgulloso a Huelva24 el también periodista onubense Rafael Terán Giménez de los Cisneros, amigo de Hermida y gran responsable de que desde 2019 sea una realidad el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, un proyecto que los unió para siempre. Es un espacio de conocimiento dedicado al periodismo único en el mundo y que estos días amplía su mirada sobre la persona que le da nombre con la exposición 'Hermida. De Huelva a la Luna', un homenaje a sus raíces y sus comienzos profesionales, hasta ese instante crucial.

Exterior e interior del Centro de la Comunicación Jesús Hermida ALBERTO DÍAZ

La pequeña ciudad de Huelva tiene en su historia grandes personajes a través de los que se puede conocer la realidad de una manera especial y uno de ellos es Jesús Hermida (Huelva, 1937-Madrid, 2015). Vio mundo ejerciendo su profesión sin perder de vista sus raíces. Después de décadas siendo todo un referente, planeaba regresar a su tierra a vivir y morir. El destino quiso que sus ojos no vieran ese sueño cumplido, pero igualmente se hizo realidad al culminarse lo que él y Terán planeaban, el Centro de la Comunicación.

«Si Jesús hubiera visto en qué se ha convertido el Centro de la Comunicación se hubiese alegrado de todo menos de que llevara su nombre» Rafael Terán Creador del Centro de la Comunicación

«Es una forma de cumplir su sueño de volver a Huelva y él está ahí», afirma con convicción Terán, que conociendo al personaje opina que «si Jesús hubiera visto en qué se ha convertido el Centro de la Comunicación se hubiese alegrado de todo menos de que llevara su nombre. Le tenía alergia al protagonismo». Tal era el punto, que recuerda que cuando iba a recoger un premio «era porque no tenía remedio, pero si pudiera lo hubiera evitado porque era discreto y tímido. Para él el mejor premio que tenía era que el trabajo de cada día, y consideraba que trabajaba para la gente, salía».

Esa filosofía, junto al lema 'Conocer para comprender', son los cimientos de «un espacio de libertad, como lo entendía Jesús, como un servicio público». Comenzaba el año 2000 y los dos periodistas daban forma a su idea. «Decía que teníamos que contar a la gente qué es la comunicación, qué es el periodismo y los medios, porque se están alejando y eso no le gustaba. También decía 'no me gusta el olor que sale del guiso de la cocina comunicativa'. Él era bastante independiente».

El proyecto se iba materializando y siguió avanzando pese a la gran pérdida de Hermida. «Se abrían las puertas y murió Jesús. Su viuda me dijo: 'Quiero que se cumpla su sueño. Te vamos a mandar todo lo que tenemos menos algunos objetos personales'. Él quería volverse a Huelva, regresar a vivir y morir aquí y el destino dijo que no», recuerda su amigo. Llegó todo lo prometido y estuvo casi dos años custodiado en Huelva. Sí se quedó en Madrid su biblioteca, que se encuentra en Guadalix de la Sierra.

Terán destacó la colaboración fundamental de la familia, «sin la que no hubiera posible nada de esto. Ahora siguen colaborando y su hijo Jaime vino a la inauguración de la exposición y se lo agradecimos mucho. Para ellos es una alegría que todo lo que nos donaron esté en el centro».

Un referente nacional e internacional

Hermida y Terán hablaron de crear un museo. Analizaron los modelos de gestión de los espacios culturales en España y el resto de Europa, y optaron por una fórmula mixta, público-privada. Se dio el primer paso desde la Asociación de la Prensa y se sumó RTVE, la familia y el Ayuntamiento de Huelva. «Este centro es un referente a nivel nacional, porque es el único de España dedicado a la comunicación y el periodismo y tiene a Jesús Hermida como hilo conductor», resalta. Es el tercer espacio de Europa de estas características, junto a los de Zúrich (Suiza), «muy interactivo, pensado para niños», y otro en Dusseldorf (Alemania), «más museístico». Del onubense valora que es «multidisciplinar» y tiene un espacio cultural, otro museístico y fondos documentales -hemeroteca, biblioteca y fonoteca-.

De ellos ha salido una exposición que Terán reconoce que «la teníamos prevista desde hace tiempo por el gran material que tenemos de Jesús Hermida, pero «hay que ir poco a poco». Por eso se comienza con una selección de materiales que no se encuentran expuestos en la colección permanente y que permiten conocer al periodista de Huelva «más profundamente», a través de su infancia, su juventud y sus inicios profesionales, hasta que llegó el hombre a la Luna. «Después de ser corresponsal en Estados Unidos regresó a España e inició una etapa que necesita otro capítulo», apunta su amigo.

Su primera palabra en los medios

En la exposición hay fotos de Hermida de niño, no conocidas más allá del ámbito familia. También se puede ver su expediente de los estudios de Bachillerato en el Instituto Rábida, así como algunos artículos originales del Diario Odiel. «Su primer contacto con los medios de comunicación fue a través de Radio Nacional en el año 58, donde sólo dijo una palabra, resurgir, presentando un programa, como nos cuenta en un video», comenta Terán, que apunta que «sin estar en Huelva seguía mandando artículos al Diario Odiel».

Los expuestos son artículos de diferente contenido. Uno de los más célebres, especialmente en el mundo cofrade, es 'El Cristo bajo la lluvia' que dedicó al Santísimo Cristo de la Sangre, de la Hermandad de Estudiantes, en 1963. Antes dedicó uno al pintor nervense Daniel Vázquez Díaz en 1958, año del que también hay otro con el Recreativo de Huelva como protagonista, que refleja la situación del club, sus necesidades y las aspiraciones de consolidarse, unos deseos que no han perdido vigencia en el recreativismo. Otro es el titulado 'La muerte de un periodista', que dedicó a un compañero fallecido. «Escribía de todo, aunque tenía cierta tendencia a escribir temas culturales, como uno del 68, 'Las voces de seis escritores muertos y uno vivo'. Hablaba, además de Juan Ramón Jiménez, de algunos de los escritores hispanos más importantes que habíamos tenido».

1.500 fotografías

Además de letras, son muchas las imágenes que el centro de tiene de Hermida, unas 1.500 fotografías, que tenía en unos álbumes «más o menos organizados». Terán destaca una imagen curiosa, cuando en 1963 el futbolista del Real Madrid Alfredo Di Stefano fue secuestrado y tras ser liberado Hermida fue a su encuentro al pie del avión. En la colección de fotografías también está con un Antonio Gala «muy joven» o haciendo «una entrevista bastante humana» a El Lute, el enemigo público nacional en la España Franquista.

Una de las joyas de su paso por Estados Unidos como corresponsal y que Terán considera «muy importante» es una colección de facsímiles de discursos del presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Entre ellos está la copia del discurso que iba a pronunciar en Dallas y no pudo porque lo asesinaron antes. También cuando fue a Berlín a reivindicar al pie del muro su caída y la reunificación de las dos Alemanias. Dijo una frase entonces muy celebrada: «yo soy alemán». Otra de sus intervención es en defensa de los derechos humanos, en pleno movimiento de Martin Luther King. También hay anotaciones hechas a mano en un documento de Kennedy sobre 'la crisis de los misiles', apuntes de cuando el expresidente estudió en Harvard o una carta a su padre siendo muy joven.

«Hizo mucha amistad con el embajador de España en la ONU en aquella época y tenía una buena fuente de información» Rafael Terán

De la vida profesional de Jesús Hermida, Terán resalta un documento con «bastante valor histórico», el de la votación de los países de la asamblea general de la ONU sobre la autodeterminación del Sahara. «Fue aprobada y él tiene escrito un gran 'sí' a bolígrafo por la alegría que le supuso que se votase». Además, hay una foto de la asamblea de ese día y del embajador de Marruecos defendiendo su postura. «Hizo mucha amistad con el embajador de España en la ONU en aquella época y tenía una buena fuente de información», agrega Terán.

Muertes célebres y una grabación histórica

Hermida fue testigo en Estados Unidos de muertes que conmocionaron al país norteamericano, como los asesinatos en 1968 tanto de Martin Luther King y de Robert Kennedy, que «le afectó bastante». Además del célebre viaje espacial al satélite de la Tierra, cubrió el caso Watergate. Más adelante se produjo la primera visita oficial de los reyes de España -Juan Carlos I y Sofía- a Estados Unidos, el 2 de junio de 1976. «Guardó el dossier completo, con las invitaciones personalizadas como corresponsal, y los textos que estuvo leyendo el rey en el Congreso y en la cena de gala que le ofreció el presidente».

De la llegada del hombre a la Luna, el Centro de la Comunicación posee las imágenes cedidas por Televisión Española (TVE) de ese acontecimiento histórico con la narración de Hermida, una grabación es de 50 minutos con la parte de la bajada de la cápsula y los primeros pasos de los astronautas Armstrong y Aldrin. Pero para eso Rafael Terán que conseguir un permiso de la verdadera propietaria de ese documento audiovisual, la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio).

«Yo siempre he pensado '¿y por qué no?' y me puse en movimiento. Hablé con mi amigo Juan Pérez Mercader -científico onubense en EEUU- y me puso en contacto con Anthony Carro, director de la NASA en España. Le escribí y unos días después tenía permiso para usar las imágenes en el Centro de la Comunicación».

Carnet de observador de Ovnis de Jesús Hermida alberto díaz

De este acontecimiento también se pueden ver fotos originales selladas y autentificadas por la NASA de algún despiece del cohete y el módulo lunar y documentación propia de la NASA que «Jesús utilizaba para documentarse» y que complementa a lo que se expone de manera permanente en otra sala del centro. Se pueden contemplar dos paquetes de comida biofilizada de los astronautas y unas carpetas enormes con la descripción mecanografiada del viaje espacial tanto de la ida como de la vuelta, «uno de los tesoros que tenía Jesús».

Y con otro «Y ¿por qué no?» de Rafael Terán, con la ayuda del científico Benito de la Morena, consiguieron que el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) cediera los cohetes que se usaron en aquella época para hacer mediciones de la atmósfera que sirvieron para organizar el vuelo. «Mucha gente no sabe que desde Centro de Experimentación de El Arenosillo fue de los puntos desde los que científicamente se colaboró con información previa para el inicio de la aventura espacial, con las investigaciones para estudiar el mejor momento y zona para hacer el lanzamiento con garantías», explica el impulsor del centro que considera estos llamativos objetos «una forma de rendir homenaje al Arenosillo y vincular a Jesús Hermida con la carrera espacial y Huelva».

De la carrera del periodista onubense, su amigo también recuerda que en el centro que lleva su nombre tienen el recuerdo del primer premio que recibió Hermida, en diciembre de 1967, la Hucha de Plata, que también distinguió a un compañero del Diario Odiel que llegó a ser director, Francisco Gallardo. Se expone la noticia con la fotografía recibiendo el premio y otra información cuando recibió de la medalla de Huelva con Pedro Rodríguez como alcalde. «Todos sus premios en una vitrina especial en el centro», apunta Terán.

Un futuro en el que crecer

En cuanto hacia dónde tiene que avanzar el centro, Rafael Terán, que destaca la gran mayoría de buenas opiniones de quienes se acercan a visitarlo, tiene claro que es necesario seguir promocionando el Centro de la Comunicación para que más gente lo conozca. Para ello le gustaría que pudiera abrir en horario de mañana y tarde, como piden los visitantes, y un refuerzo en infraestructuras. «Espero que el ayuntamiento se anime y lo amplié, lo que nos permitiría hacer muchas más cosas», apunta.

Salas de la colección permanente del Centro de la Comunicación ALBERTO DÍAZ

Considera clave también que la hemeroteca se pueda poner a disposición de los periodistas e investigadores, que se digitalicen los documentos que no se encuentren en los archivos del Ayuntamiento y la Diputación, y tener un índice con los contenidos, con un documentalista.

«Quedan muchos pasos que dar y cumplir, pero por lo menos está ahí», valora Terán, que se siente muy satisfecho de que vengan muchos colegios al centro, que cumple con el espíritu que pensó Hermida. «Los visitantes salen entendiendo y respetando al periodismo, comprendiendo mejor a los profesionales y los medios, que es lo que quería Jesús. Se sumerge en el otro lado de lo que recibe como público. Hay todo un mundo que le descubrimos aquí a la gente», señala.

Vuelve a subrayar que «el periodismo es un servicio público y el jefe es el ciudadano» y probablemente Hermida «en esta época se hubiera sofocado mucho con el periodismo que ejercemos y la situación de la comunicación. Le hubiese supuesto un dolor de estómago y en parte es culpa nuestra».