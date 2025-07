Donde el legado británico late con fuerza vecinal

El Barrio Obrero de Huelva, con poco más de un millar de vecinos y declarado Bien de Interés Cultural, no es solo una joya arquitectónica del legado británico. Es también un ejemplo vivo de comunidad, memoria y evolución. Así lo defiende su presidente vecinal, Manuel Domínguez Minchón, quien desde la Asociación de Vecinos Santa Bárbara encabeza una serie de proyectos que buscan transformar la vida cotidiana del barrio sin perder de vista sus raíces.

Uno de los principales frentes abiertos para el colectivo vecinal es la mejora de las infraestructuras básicas. «Tenemos tramos que siguen en albero, como la plaza central», lamenta Domínguez. Especialmente urgente es el acondicionamiento del Paseo Sur, una acera muy transitada por escolares y familias que quedó fuera del proyecto de reurbanización ejecutado en 2017. «Es un punto peligroso, porque obliga a caminar por la calzada», explica, señalándolo como prioridad, que también es la reforma integral de la plazoleta central, un espacio clave para la convivencia vecinal que carece de elementos tan básicos como riego o puntos de uso comunitario.

«Lo que estamos haciendo para tratar de conseguir lo que necesitamos es dándole valor al barrio a través de la recuperación de patrimonio y a través de la creación de eventos culturales. Hacer ver el potencial que tenemos aquí, todo lo que hay por recuperar y enseñar como atractivo y legado único, porque estamos convencidos de que así vendrán las mejoras y la prosperidad al barrio«, explica Domínguez Minchón.

El presidente de la asociación, Manuel Domínguez Minchón alberto díaz

Consciente de que muchas de estas actuaciones superan las posibilidades de una asociación vecinal, Santa Bárbara ha optado por una estrategia alternativa: revalorizar el barrio desde su historia para captar apoyos institucionales. «No podemos afrontar grandes obras, pero sí podemos recuperar patrimonio, organizar actividades y demostrar que este barrio tiene vida», afirma Domínguez.

Ese ha sido el camino para conseguir, por ejemplo, la futura restauración de la farola del arco principal, incorrectamente llamada «corona». También han invertido en un proyecto -a la espera de respuesta por parte del Ayuntamiento- para tratar de recuperar la puerta de carruajes y la zona conocida como el 'triangulillo', y trabajan en la documentación de elementos casi olvidados, como la campana del guarda o la desaparecida capilla de San Cristóbal, que daba nombre al cerro sobre el que se asienta el barrio.

La Cruz de Mayo, piedra angular de la identidad del barrio

La Cruz de Mayo del barrio alberto díaz

Otra de las apuestas fuertes del colectivo vecinal es recuperar con fuerza la Cruz de Mayo, una tradición muy arraigada en el barrio y que ha cobrado nueva vida en los últimos años. «Con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y la Escuela de Arte León Ortega, este año vamos a instalar una gran cruz sobre una peana central, reforzando así su papel protagonista en las fiestas de mayo de nuestra ciudad«, explica el representante vecinal, que adelanta también para Huelva24 que la asociación prepara ya la creación de una escuela de costaleros en colaboración con hermandades del barrio como la de la Victoria, Tres Caídas o La Cena. «Queremos que nuestras tradiciones se vivan y se transmitan, no que se queden en el recuerdo», reivindica Domínguez.

De este modo quieren recuperar la procesión de la cruz, planteándola como «un acto festivo y de identidad colectiva, que se enriquecerá con la colaboración de otras cruces de la ciudad, como la del Rosario o la del Este».

Barrio Obrero El acceso principal y algunos rincones del barrio sí han experimentado mejoras en los últimos años alberto díaz

Trabajo por hacer

Ante todas estas iniciativas en el horizonte planteadas por el colectivo vecinas , Manuel Domínguez Minchón lamenta la falta de un «plan estratégico claro para preservar y poner en valor este emblemático enclave onubense». Aunque reconoce que en los años 80 y 90 se lograron avances importantes —como la opción de compra de las viviendas y la rehabilitación del barrio bajo—, considera que desde entonces no se han impulsado actuaciones relevantes. «Seguimos teniendo una plaza de albero en medio del barrio. ¿Eso qué barrio lo tiene? No hemos sido capaces en todos estos años de que nos pongan ahí un pavimento. No decimos ya iluminación, una arboleda o puntos de riego, sino un pavimento que haga que dejemos de masticar albero».

También preocupa a la asociación la gestión del kiosco situado en la entrada norte, cuya estética y ubicación han sido objeto de controversia, pese a que en su momento el Ayuntamiento se comprometió a demolerlo. «No tenemos mucha capacidad de acción -depende estrictamente de la voluntad del Ayuntamiento – porque esa zona no está incluida como parte del Bien de Interés Cultural (BIC), a diferencia del antiguo kiosco de la Macaca, que sí estaría dentro del perímetro protegido y lleva años abandonado, y consideramos que debe demolerse».

A estos retos se suma la esperada limitación del acceso de vehículos de no residentes. Aunque la implantación de la zona de bajas emisiones supondrá un primer avance, desde la asociación reclaman una intervención más ambiciosa: «El barrio no puede seguir siendo un parking improvisado», asegura su presidente, que denuncia constantes problemas de circulación y aparcamiento en el barrio.

Para los vecinos, los kioscos situados en algunos de los accesos y los problemas de aparcamiento y circulación son retos a solucionar alberto díaz

«No se trata de que el Barrio Obrero merezca más que otros, pero sí debe verse como un activo cultural y turístico de la ciudad, y hay zonas cuya imagen de abandono resulta incompatible con el valor patrimonial del conjunto».

Así, Domínguez defiende que el barrio debería integrarse plenamente en un recorrido turístico sobre el legado británico en Huelva, junto a otros elementos como la Casa Colón o el Muelle del Tinto, insistiendo en este sentido en la necesidad de dotarlo de infraestructuras básicas como pavimentación, iluminación o una posible casa museo, que ayudarían a fijar visitantes y fomentar el conocimiento de su historia. «A diario vienen turistas al barrio, pero no hay bares, ni espacios donde quedarse o donde se les explique su origen, su historia. Es un lugar con identidad propia, y esa identidad nace de su historia, que es la nuestra», señala.

«Queremos que este barrio siga siendo un ejemplo de cómo se puede crecer desde el respeto a la historia y el compromiso colectivo», concluye el presidente vecinal. Por ello, desde Santa Bárbara seguirán tocando puertas, impulsando iniciativas y recordando que el Barrio Obrero aún tiene mucho que decir.