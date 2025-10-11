Los onubenses tendrán una semana para cargar gratis sus vehículos eléctricos en Pablo Rada y el Mercado del Carmen de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa Telpark ponen en marcha una campaña que permitirá a los onubenses cargar sus vehículos eléctricos sin coste alguno durante una semana en los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen.

Así, del 20 al 26 de octubre se ofrecerán un total de 19 cargadores semi rápidos de hasta 22 kW y 8 cargadores de carga rápida de hasta 120 kW, dando cobertura para una recarga eficiente a la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Cómo hacer uso

Los usuarios que quieran beneficiarse de esta iniciativa deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar puntos de recarga disponibles en tiempo real facilitando así un acceso rápido y sencillo al servicio.

Telpark está presente en Huelva desde hace más de 20 años y gestiona en la ciudad un total de 1.052 plazas, repartidas entre los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen.

Su aplicación, con más de 5,8 millones de usuarios, es la más utilizada y descargada en la Península Ibérica. La compañía cuenta también con más de 1.300 puntos de recarga eléctrica en sus parkings.

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha asegurado que «la sostenibilidad es un pilar clave de las acciones que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento de Huelva. La mayoría de las actuaciones que ponemos en marcha tienen esta perspectiva, siendo algo ya trasversal que se extiende a todas las áreas de gobierno y con la que queremos conseguir una ciudad verde y sostenible».

Por otro lado, COO (Chief Operating Officer Off-Street) de Telpark, Ignacio Merry del Val, ha afirmado que «esta campaña es un paso más en nuestra estrategia por ofrecer soluciones accesibles y sostenibles para el ciudadano, a la vez que contribuye a la descarbonización de las ciudades, facilitando el acceso a la movilidad eléctrica con una experiencia de recarga sencilla, asequible y disponible allí donde más se necesita».