La Feria del Caballo ya puebla de farolillos y fiesta el parque Zafra en su décima edición

Este viernes a mediodía se ha inaugurado de manera oficial la Feria de Otoño y del Caballo, que cumple diez ediciones, por lo que cada vez está más consolidada, principalmente desde su traslado al parque alcalde Juan Ceada, más conocido como parque Zafra.

Las previsiones son las de contar con miles de visitantes unos días después del éxito de la Feria de la Tapa y en la antesala también la semana que viene de la Feria del Libro, lo que propicia que otoño sea una estación plagada de eventos culturales, festivos y turísticos en la capital onubense.

Pilar Miranda, la alcaldesa, ha querido agradecer y poner en valor el trabajo de la Asociación Huelva Ecuestre, la otra organizadora del evento junto al Ayuntamiento, reconociendo que «sin ellos esto no hubiera sido posible«. También ha celebrado el crecimiento del recinto, que este año ha alcanzado las 55 casetas, ocho más que el pasado año, y ha rendido homenaje al artista Vicente Redondo 'El Pecas', dedicándole una calle dentro de la feria. El artista onubense ha intervenido en el acto cantando un fandango.

En esta décima edición la feria es más luminosa y segura, con 180.000 puntos LED, 13.600 farolillos, dos pórticos y 2.190 guirnaldas, y con un dispositivo especial de Policía Local y Nacional, coordinado desde la Junta Local de Seguridad. Además, también se ha apostado por la accesibilidad y el transporte público, con refuerzo de líneas de autobús y taxis para facilitar el acceso desde los distintos barrios de la ciudad.

La Caseta Municipal volverá a ser de las más concurridas de la X Feria de Otoño y del Caballo de Huelva alberto díaz

Este año la fiesta está dedicada al vecino municipio de Palos de la Frontera. «Es un honor que hayan contado con nosotros para ser pueblo invitado en una feria que está tomando mucho auge y sobre todo que representa la identidad de la provincia de Huelva», ha señalado en la presentación su alcaldesa, Milagros Romero.

Este viernes se celebró la antesala de la Feria de Otoño y del Caballo con la cena del choquito frito y ya está todo preparado y lleno de guirnaldas y farolillos para que los onubenses y visitantes disfruten en las más de 50 casetas de un evento único en la capital y que cada vez está más consolidado y con ganas de seguir creciendo.

Programación

Este viernes, a las 23.00 horas, tendrá lugar el concierto de Andares en la Caseta Municipal. Ya el sábado, a las 12.00 horas tendrá lugar una de las novedades de esta edición, el paseo de enganches por la ciudad, con salida desde la zona de la pista del recinto ferial. A las 13.30 se celebrará una exhibición de enganches, a las 18.00 horas un concierto de Cantares en la Caseta Municipal y a las 23.00 uno de Rocío Orta en dicho mismo escenario.

Por último, el domingo día 12 de octubre, a las 13.00 horas habrá un reconocimiento a la Feria de Otoño y del Caballo por su décimo aniversario en la Caseta Asociación Huelva Ecuestre. Ya por la tarde, a las 17.00 se celebrará una exhibición de doma vaquera, a las 18.00 horas un concierto de Calle Botica en la Caseta Municipal y a las 23.00 otro de Nono Ortiz y Gabriel Vela.

Además, todos los días, de 12.00 a 20.00 horas, habrá un paseo de caballos y enganches por el recinto ferial.