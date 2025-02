El presidente de la Diputación de Huelva sobre la manifestación masiva por la sanidad pública: «Hay que escuchar a los ciudadanos»

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mostrado este jueves su respeto por «los ciudadanos que deciden manifestarse» y «hay que escucharlos siempre», pero ha indicado que «también hay que ser objetivos», porque «aunque hay cosas que mejorar» en sanidad, «hay más inversión que nunca».

A pregunta de los periodistas en rueda de prensa sobre la concentración de este jueves convocada por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap), el presidente ha señalado que «hay que ser muy respetuosos con los ciudadanos que decidieron ir a esa manifestación y siempre hay que escucharlos», pero también «hay que ser objetivos y ver todo lo que se está haciendo».

«Hay que mejorar, por supuesto. Siempre hay que mejorar y siempre se puede mejorar. Y estamos convencidos de que se está poniendo todo para mejorar porque hay más inversión que nunca. Si en estos últimos años es cuando más centros de salud se han inaugurado en esta provincia«, ha subrayado.

La falta de médicos, un problema nacional

No obstante, ha indicado que «hay asuntos muy complicados, como es la falta de médicos, que no es un problema solo de Andalucía, sino de toda España» y que «se va a tardar años en poder solucionar». «Porque mientras no se amplíen las plazas MIR, pues será imposible tener nuevos médicos, sabiendo además que el grueso de los profesionales se están jubilando en estos años».

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva EP

«Lo que tenemos que hacer entre todos es apoyar, apostar por una sanidad pública, como siempre se ha hecho y desde esta Diputación también se está haciendo, y lo estamos demostrando. Hace poco dimos una importante subvención para que se pudiera construir una depuradora en el centro hospitalario que se va a abrir en Lepe. Además, lo hemos hecho con tiempo para que se pueda realizar la obra y cuando se abra ese centro podamos tener sus aguas depuradas«, ha remarcado.

Por otro lado, Toscano ha señalado que la Diputación está hablando con la Consejería de Salud para «implementar también nuevas medidas». «Si el problema de los médicos es que a lo mejor necesitan un incentivo, la Diputación está ahí, y estamos trabajando también en esa línea para incentivar a los médicos que vengan a la provincia de Huelva, especialmente en las zonas de más difícil cobertura, como son la sierra y la cuenca minera«.

Un momento de la protesta Clara carrasco

«Por tanto, respetando, por supuesto, a los ciudadanos y la decisión individual de cada uno de ellos de poder decir qué opinan sobre la situación sanitaria, creo que también hay que poner encima de la mesa todo lo que se está haciendo. Más inversión que nunca, se están abriendo más centros que nunca, sabiendo cuáles son los problemas, que, como digo, no solo son en Andalucía, sino también en toda España«, ha abundado.

Asimismo, ha asegurado que la Diputación «pone a disposición todos sus medios y posibilidades para seguir haciendo de la sanidad esa joya que creo que es fundamental para todos los ciudadanos de la que nos sentimos tan orgullosos«.

Hospital Materno Infantil

Por otro lado, preguntado también por el Hospital Materno Infantil, Toscano se ha mostrado confiado de que «va a ser una realidad muy pronto» y «que se está trabajando en ello».

«Lo que pasa es que también da un poco de vergüenza escuchar a personas que se han llevado cuarenta años gobernando y de pronto piden el materno infantil en dos. Eso también hay que ponerlo en su sitio«, ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que la Diputación colabora «en cuanto piden ayuda» como ha sido el caso del Patio del Amor en el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital. «Sabiendo que esas mejoras no solo son en la comodidad, sino también en la salud, ahí está esta Diputación invirtiendo una cantidad importante porque creemos que era fundamental«, ha señalado.

«Por tanto, desde la Diputación lo que podemos decir es que sí se está trabajando, que será una realidad y que desde esta institución también apoyamos todas aquellas posibles mejoras que se hagan«, ha finalizado.