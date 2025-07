El PSOE reclama a la alcaldesa de Huelva que exija a la Junta «la reapertura de los centros de salud por la tarde»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el próximo Pleno del 25 de julio en la que exige a la alcaldesa, Pilar Miranda, que aclare «qué gestiones ha realizado ante la Junta de Andalucía para exigir la reapertura en horario de tarde de los centros de salud de la ciudad», tal y como ella misma «votó favorablemente el pasado pleno en una moción presentada por el PSOE».

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han criticado que, por tercer verano consecutivo, «seis de los siete centros de salud de Huelva capital (Los Rosales, El Torrejón, Casa del Mar, Las Adoratrices, El Molino y La Orden) permanecen cerrados por las tardes desde el 30 de junio y hasta el 25 de septiembre», una decisión de la Junta de Andalucía que, según advierten, «satura el único centro que queda operativo por las tardes, el de Isla Chica, y degrada gravemente la calidad de la atención sanitaria en la ciudad«.

«La situación es insostenible», ha aseverado la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, María Teresa Flores, quien ha reprochado a la alcaldesa que «votara a favor de la moción del PSOE exigiendo la reapertura de todos los centros y, sin embargo, haya guardado un silencio absoluto desde entonces».

«No basta con levantar la mano en el pleno para quedar bien. Queremos saber qué ha hecho Pilar Miranda para defender a los vecinos y vecinas de Huelva ante la Junta de Andalucía, que es quien ha impuesto este recorte en la Atención Primaria«, ha remarcado.

De este modo, la dirigente del PSOE ha subrayado que, con esta decisión, la atención urgente en horario de tarde «se concentra exclusivamente en el centro de salud de Isla Chica», lo que provoca, a su juicio, «colas interminables, profesionales desbordados y pacientes desatendidos».

«A partir de las 20,00 horas, y durante los fines de semana, la única alternativa es un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) situado en el antiguo hospital Manuel Lois, claramente insuficiente para cubrir la demanda sanitaria de toda una capital de provincia. El PP ha convertido los centros de salud este verano en oficinas para renovar recetas, olvidando por completo la atención integral, el seguimiento de enfermedades crónicas o la labor preventiva«, ha lamentado Flores.

«Recortes sistemáticos»

Por ello, Flores ha señalado que la alcaldesa «no puede seguir actuando como si este problema no fuera con ella», ya que «la salud de Huelva no puede esperar». La viceportavoz socialista ha advertido además que el cierre por las tardes de los centros sanitarios «no responde a ninguna planificación técnica, sino a los recortes sistemáticos del Gobierno andaluz del PP, que no cubre las bajas de profesionales ni refuerza las plantillas en verano«.

«Exigimos a Pilar Miranda que dé la cara y que demuestre si ha hecho algo, más allá de la pose, para impedir este atropello a la sanidad pública onubense. Si no ha movido un dedo, estará traicionando el mandato que le dio el Pleno del Ayuntamiento y abandonando a su ciudad ante una situación muy crítica«, ha enfatizado.

Ante ello, la socialista ha acusado a Pilar Miranda de «ser cómplice de los recortes sanitarios de la Junta, anteponiendo los intereses de su partido al bienestar de los onubenses».