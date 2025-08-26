El Puente Sifón de Huelva permanecerá cerrado al tráfico este miércoles hasta mediodía

La Junta de Andalucía ha informado este martes de que el Puente Sifón de Santa Eulalia de Huelva permanecerá cerrado este miércoles, 27 de agosto, hasta mediodía por obras en las conducciones de agua.

Según ha indicado la administración andaluza en sus redes sociales, el puente permanecerá cerrado a la circulación desde las 10,00 hasta las 13,00 horas para la realización de obras de carácter «urgente» en las conducciones del viaducto.

De otro lado, la Junta ha informado de que la Delegación de Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está realizando trabajos de pintura y colocación de las nuevas barreras de seguridad en la A-5001, entre Bonares y Niebla.

Con ello, según señala la administración, la Junta de Andalucía continúa la ejecución de tareas para «mejorar la seguridad vial en las carreteras onubenses de la Red Andaluza».