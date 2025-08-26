Un accidente antes del Puente del Odiel provoca cortes de tráfico y grandes retenciones

El Ayuntamiento de Huelva informa de que el choque se ha producido en la Avenida Costa de la Luz y se está regulando la circulación y derivándola al Puente Sifón

Gran atasco en el puente del Odiel hacia Punta Umbría tras un accidente

Cámara de tráfico en el inicio del Puente del Odiel
Cámara de tráfico en el inicio del Puente del Odiel DGT

M. A. F.

Huelva

Un accidente en la avenida Costa de la Luz de Huelva, en dirección a Punta Umbría, ha provocado el corte del tráfico en esta vía y un gran atasco en la zona. El suceso se ha dado precisamente a la hora de más movimiento de vehículos en dirección a las playas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva informan de que el atasco es «importante» y que los agentes de la Policía Local están regulando el tráfico y desviándolo en la medida de lo posible hacia el Puente Sifón para ganar fluidez.

