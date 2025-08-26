Un accidente antes del Puente del Odiel provoca cortes de tráfico y grandes retenciones

Un accidente en la avenida Costa de la Luz de Huelva, en dirección a Punta Umbría, ha provocado el corte del tráfico en esta vía y un gran atasco en la zona. El suceso se ha dado precisamente a la hora de más movimiento de vehículos en dirección a las playas.

Desde el Ayuntamiento de Huelva informan de que el atasco es «importante» y que los agentes de la Policía Local están regulando el tráfico y desviándolo en la medida de lo posible hacia el Puente Sifón para ganar fluidez.