La receta del éxito en El Higueral de Huelva: migas, sol y espíritu de barrio

La barriada del Higueral de la capital onubense ha vivido este sábado una jornada perfecta marcada por la celebración de la II Feria de las Migas y el Mosto, acompañada de un sol radiante y la participación de cientos de vecinos y visitantes que se han echado a la calle dispuestos a disfrutar de la gastronomía, la música y, sobre todo, de un día de convivencia que ha llenado de vida el corazón del barrio.

Desde mediodía, la plaza presentaba un aspecto inmejorable, con bares y terrazas llenos a rebosar y largas colas de gente esperando pacientemente para degustar el plato estrella. Detrás de la barra, los voluntarios de la Hermandad del Prado no daban abasto sirviendo raciones de migas a 3 euros, cocinadas en enormes peroles que desprendían ese aroma inconfundible de la cocina popular. El sol, que en este octubre onubense parece calentar más que nunca, obligaba a muchos a buscar la sombra mientras disfrutaban de una jornada que se alargó hasta bien entrada la noche.

Los 30 kilos de migas previstos por la organización, el doble del año pasado, también se quedaron cortos H.C.

El éxito de participación ha sido rotundo, algo que ya esperaban desde la organización. José Roca, hermano mayor de la Hermandad del Prado, una de las entidades más implicadas, lo confirmaba con una sonrisa de satisfacción. «Este año hemos duplicado las previsiones, pasando de 15 a 30 kilos de migas, porque el año pasado nos quedamos sin existencias en una hora. Y parece que este año, por el camino que vamos, va a durar solo una hora y media«, comentaba, destacando que »cada vez que se hace un evento en el Parque de la Luz, revienta«.

El ambiente era, sobre todo, de reencuentro. Para muchos vecinos, la feria es la excusa perfecta para volver al barrio y reencontrarse con viejos amigos. Es el caso de José María, que se crió en El Higueral. «Da gusto venir porque ves a la gente con la que te has criado, con la que has jugado al trompo en el barrio. Veo a gente que no veía desde hace 20 años», explicaba feliz a huelva24. Para él, la feria es «un espectáculo», una cita «casi familiar« que fortalece los lazos de una barriada que, una vez más, incluso en una cita que cuenta solo con dos ediciones, demuestra sus ganas de disfrutar de sus tradiciones, hasta de las más recientes.