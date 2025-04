La rectora alaba a su sucesor: «La Universidad de Huelva va a estar en muy buenas manos»

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha alabado al que previsiblemente será su sucesor, Pepe Rodríguez. «Él sabe lo que hemos hecho, pero también sabe lo que nos faltaba por hacer, y pienso que, en ese sentido, es una persona en la que la universidad va a estar en muy buenas manos», ha destacado.

Del catedrático de Física, cuya candidatura es la única presentada a las elecciones del Rectorado, ha destacado que ha sido parte del equipo saliente, primero como director de la escuela de doctorado, «donde hizo un gran trabajo de simplificación administrativa, otro reto», y luego ha sido «un magnífico» vicerrector de Investigación.

Por eso, según ha manifestado Peña, ha tenido «una acogida muy buena» al presentar su candidatura, porque «sabiendo la gente que había poco margen de inversión económica, se ha dedicado un esfuerzo importante a investigación, y Pepe lo ha llevado con mucha honestidad, con muy buen criterio».

Una visión «muy internacional»

«Como lo conozco, sé que es una persona que tiene una visión de la universidad muy internacional, porque él es un gran investigador, sabe lo que está ocurriendo en España, lo que ocurre en el extranjero, y creo que tiene esa visión de hacia dónde tiene que ir Huelva«.

En cuanto a los objetivos «más inmediatos» de la UHU se encuentran «continuar con el proceso de estabilización de la plantilla», seguir con el proceso de digitalización«, así como «mejorar las dotaciones e infraestructuras».

Peña, haciendo balance de sus dos mandatos, ha indicado que uno de «los grandes problemas estructurales» con los que se encontró su equipo era «la precariedad de la plantilla de profesorado», ya que «una tercera parte eran profesores sustitutos con unos contratos muy precarios«.

«Se ha venido haciendo un trabajo de estabilización que hay que continuar, es decir, crear plazas realmente de carrera universitaria, ya que el profesor sustituto solamente puede enseñar, no tiene obligación de investigar. Por eso, también hemos tenido una cierta parálisis en algunos núcleos de investigación, porque no teníamos profesorado investigador«, ha señalado.

Al respecto, ha explicado que ese proceso de estabilización «se inició a finales del 2023, se ha venido desarrollando en 2024 y ahora en el 2025, va a tener el refuerzo gracias al plan firmado con el ministerio». «Debe continuar hasta que consigamos tener una plantilla que esté haciendo su proceso de desarrollo para que lleguen a ser catedráticos, si hace falta«, ha explicado.

Continuar con la digitalización

Por otro lado, la rectora ha asegurado que también «hay que continuar con la digitalización de todo el plan de organización académica», que es «uno de los momentos más tensos de la universidad, porque maneja miles de datos muy complejos«, pero es »necesaria su digitalización«.

No obstante, Peña ha señalado como «gran reto» de la UHU la «mejora de las infraestructuras». «Necesitamos ir mejorando los edificios, pero también hay que renovar, por ejemplo, las dotaciones de los laboratorios docentes, porque para eso nunca llega dinero. Y la formación también depende de que el alumnado disponga de las últimas tecnologías. Lo hemos ido haciendo con gran esfuerzo de las propias facultades, los propios departamentos, pero ahí hay que dar también un salto exponencial«, ha detallado.

Descarta hacer carrera política

Tras su paso como rectora, Peña volverá a sus anteriores funciones como catedrática de Historia Contemporánea, que, además confiesa que «nunca» ha podido «desarrollar plenamente» porque «siempre» ha tenido «cargos de gestión». «Entonces a mí me apetece mucho dejar la gestión y poder dedicarme plenamente a la investigación y a la docencia en Historia«, ha indicado.

Asimismo, cuestionado sobre un futuro en la política, ha remarcado que «tal como está ahora mismo», no le atrae «nada». «Esta política del ataque, en que lo mismo da decir la verdad que decir la mentira, no me veo para nada. La política, y me consta, está echando atrás a mucha gente que podría ser valiosa porque está encanallada. No hay que insultar, no hay que atacar, no hay que perder la educación nunca, ni el respeto a los demás. No he recibido ninguna propuesta, espero no recibirla, sinceramente, para no tener que rechazarla«, ha concluido.