Retrasan varias semanas más la apertura del Mercado de San Sebastián de Huelva: «Estamos ya desesperados»

El Mercado de San Sebastián está cada vez más cerca de volver a abrir sus puertas en la barriada de Huerta Mena de Huelva capital, aunque todavía no hay fecha exacta para su puesta a punto oficial. Ni la conoce la empresa que está rematando las obras, ni se arriesga a darla el Ayuntamiento, ni tampoco la saben lógicamente los detallistas, que suspiran porque llegue ese momento después de mucho tiempo esperando. Y es que la paciencia se les va agotando porque ya son varios meses de retraso en los plazos oficiales. Se marcharon de dicho recinto en mayo de 2021, es decir, hace ya cerca de cuatro años, con la promesa de regresar a mediados de 2023. Varios contratiempos han imposibilitado que se cumpla lo que los políticos dijeron en su día.

Fundado en 1958, ya desde 1991 se empezó a debatir que el edificio se estaba quedando obsoleto y le urgía una renovación. En 2018, y prácticamente a las bravas, el Consistorio le mandó una carta a los detallistas instándoles a desalojar el Mercado de San Sebastián durante un año para llevar a cabo las obras de rehabilitación de las instalaciones. El problema es que dejaban poco menos que con una mano delante y otra detrás a 40 familias porque no les daban otra alternativa que la de marcharse a sus casas durante todo ese tiempo. Los trabajadores pusieron el grito en el cielo, se movilizaron con varias manifestaciones, escritos y reuniones y lograron una solución intermedia y que acabó contentando a todas las partes.

Así, en mayo de 2021 los detallistas se instalaron de manera provisional en un mercado más pequeño (con 26 puestos en 900 metros) ubicado en la Plaza Paco Toronjo, frente a la Hermandad del Rocío, con la promesa de volver pronto al de Huerta Mena. Las obras en el original arrancaron en abril de 2022 con una subvención europea que obligaba al Consistorio de la capital a acabarla en el plazo de un año. Pero en mayo de 2023, y tras acceder Pilar Miranda a la alcaldía de Huelva, el PP denunció que el PSOE, inmerso en plena campaña electoral, había silenciado que la empresa que había resultado adjudicataria para realizar las obras de remodelación del mercado había entrado en un concurso de acreedores, con lo cual sus trabajadores ya llevaban varios meses sin estar trabajando en la remodelación del mercado.

La Secretaría de Estado de Comercio, perteneciente al Ministerio de Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, autorizó la modificación del cronograma con ampliación de plazo para la ejecución del proyecto, por el que el apoyo financiero de la Unión Europea quedaba sujeto a que la realización de las inversiones y gastos para las que se había concedido la subvención se realizaran en un periodo que en ningún caso podría excederse del 31 de diciembre de 2024.

Las obras de mejora de la canalización eléctrica en el Mercado de San Sebastián se alargarán todavía varias semanas más. En el cartel de abajo se indica que no se puede aparcar en uno de sus laterales CLARA CARRASCO

En diciembre de 2023 hubo una nueva licitación, en este caso ya por parte del PP. El plazo de presentación de ofertas finalizaba el 16 de enero y en marzo de 2024 se formalizó el contrato con la empresa onubense de dilatada trayectoria Marq Interiores S.L. para la finalización, en seis meses, de las obras de rehabilitación del Mercado de San Sebastián por un importe que superaba los 1.300.000 euros. Después de que la obra estuviese mucho tiempo parada por los problemas económicos de la empresa que la estaba realizando, la ejecución de la rehabilitación se encontraba en fase de revestimientos, instalaciones y carpinterías, una vez finalizada la estructura, cubierta y ejecutadas en su gran parte el saneamiento y la fontanería. Así las cosas, principalmente esta nueva empresa ha enfocado estos últimos meses a trabajos de alicatado, pavimentación e instalaciones de electricidad, climatización e iluminación.

El caso es que nuevamente quedó patente que se incumplió la promesa municipal de que el nuevo edificio estuviese habilitado para el traslado en octubre del año pasado una vez que habían transcurrido esos seis meses. El 18 de noviembre Pilar Miranda anunció que ya había comenzado la instalación del mobiliario necesario para acondicionar los puestos del mercado, activando así la fase final del proyecto. Esta semana todas las mañanas ha habido operarios de la empresa trabajando en el edificio y principalmente ya lo que se está mejorando el aparato eléctrico, que estaba obsoleto, pero no quedan demasiadas cosas más para que pueda procederse al ansiado traslado de los detallistas, dándose por seguro que será antes del verano. De hecho, en noviembre la prensa y la sociedad onubense pudieron ver imágenes y vídeos del edificio por dentro con todo muy avanzado.

En uno de los laterales del Mercado de San Sebastián puede verse un cartel en el que indica que desde el día 24 de este mes de febrero no se podrá aparcar en la calle Teniente de Navío Celestino Díaz Hernández, es decir, justo en una de las puertas del edificio, debido a «trabajos de canalización eléctrica». Ese es básicamente el motivo por el que la inauguración oficial todavía no tiene una fecha definitiva.

Juan Carlos Salguero, el presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado de San Sebastián, y abajo detalles del provisional en la Plaza Paco Toronjo CLARA CARRASCO

Toda la planta baja del mercado estará destinada a los detallistas y comerciantes locales, mientras que la planta superior se reservará para un espacio gourmet. Esta segunda planta aspira a posicionarse como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, uniendo tradición y modernidad y convirtiéndose en una propuesta atractiva para vecinos y visitantes.

Gabriel Cruz, que fue el alcalde con el que comenzó la obra de reforma del antiguo mercado de abastos de Huerta Mena, indicó en abril de 2022 que la inversión de las obras ascendía a 2,1 millones de euros entre recursos municipales y fondos Next Generation, gracias a una aportación de 1.102.225 euros en el marco de la convocatoria dirigida a apoyar a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización.

«Se pretende devolver al edificio su estado original, potenciando el gran espacio central de manera abierta, para que puedan visualizarse todos los puestos de una manera conjunta, no compartimentado los espacios, modernizando las infraestructuras, pero recuperando todo su sabor original», comentó, dando el plazo de un año para la conclusión de las mismas. Es decir, que ya van casi dos años de retraso y los detallistas (actualmente instalados en la Plaza Paco Toronjo de la capital) cada vez están más desesperados.

«En este tiempo incluso ha habido varias jubilaciones»

Juan Carlos Salguero, el presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado de San Sebastián, explicaba a Huelva24.com que «no sé si la palabra es impacientes, pero lo que está claro es que ya tenemos ganas de volver a nuestro sitio después de dos años de retrasos en los plazos que nos habían dado. Estamos con muchas ganas de irnos. Ya sabemos que hubo dificultades en su momento con la empresa que estaba haciendo la obra pero que el problema se solucionó que ya está todo prácticamente acabado».

«La cosa no está muy clara. Desde el Ayuntamiento nos cuentan que lo que están resolviendo ahora es un tema del sistema eléctrico, concretamente del transformador de la luz. Ya sabemos que las cosas de Endesa suelen avanzar con calma, así que no nos queda otra que esperar».

Salguero reconocía que «la espera se nos está haciendo un poco larga», y que van aguantando ya casi cuatro años en el recinto de la Plaza Paco Toronjo «con sus comodidades y sus incomodidades, que lógicamente también las tiene». «Ya van siete años desde que nos manifestamos a las puertas del Ayuntamiento e incluso en este tiempo ha habido gente que se ha jubilado», decía.

Al menos, se mostraba optimista de cara al futuro: «Yo ya estoy harto de que la gente me pregunte cuando nos vamos a ir al Mercado de San Sebastián. Pienso que mínimo hasta abril o mayo no sucederá eso pero es verdad que el mercado por dentro está ya terminando y ha quedado de maravilla. Es una preciosidad y a todo el mundo le va a gustar. Es un espacio súper abierto y muy bonito».

Entre los tenderos, por ejemplo el frutero Francisco contaba a este diario que «lo último que sabemos es que está habiendo problemas con el tema de la luz. Claro, es que aquello era muy antiguo y seguro que se han encontrado con dificultades a la hora de cambiar toda esa instalación».

Y Tere, que tiene una carnicería en el mercado todavía provisional en la Plaza Paco Toronjo, añadía que «ya estamos desesperados porque no sabemos cuándo nos vamos a volver al mercado de toda la vida. Y el nuevo vamos a ver cómo es al final porque me han dicho que los puestos no tienen su cierre con llave sino que están abiertos, así que no sé que puede pasar por ejemplo si yo me voy una temporada de vacaciones y no abro el mío». Incógnitas que tendrán su respuesta cuando el recinto de Huerta Mena vuelva a abrir sus puertas aún sin fecha concreta.

«No me atrevo a dar una fecha concreta»

La concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento, Tania González, indicaba a este diario que «la obra y rehabilitación está terminada. El proyecto como tal está concluido. El interior, y lo digo porque he visitado varios veces el edificio, es una maravilla. Ahora mismo quedaría para su apertura que se termine un transformador eléctrico nuevo para garantizar la potencia necesaria para el mercado y que Endesa complete su parte con la conexión y el suministro. Por parte del Ayuntamiento está todo listo e incluso se avanzado ya en el mobiliario y el acondicionamiento interior para ir ganando tiempo mientras Endesa hace su parte».

«De fechas no me atrevo a dar una concreta porque no depende de nosotros directamente, pero trabajamos para que sea lo antes posible porque los detallistas se lo merecen y están deseándolo. Hablamos de semanas. Ha sido una obra complicada, con muchos problemas desde el principio, con un concurso de acreedores de la primera empresa oculto durante las elecciones y con unas obras paradas. Afortunadamente una vez se resolvió el tema y se reanudaron las obras todo ha marchado bien«, añadía la concejala del Consistorio onubense.