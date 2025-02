Los sanitarios estallan con una protesta sin precedentes a las puertas del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Más de 300 profesionales de la sanidad pública han protagonizado esta mañana una protesta sin precedentes a las puertas del hospital Juan Ramón Jiménez. La manifestación, que ha surgido de manera espontánea y sin el respaldo de sindicatos ni partidos, refleja el hartazgo del personal sanitario ante la saturación crónica del centro y la precariedad laboral que sufren diariamente. El retraso en la activación del plan de alta frecuentación, que permite reforzar la plantilla en los meses de mayor demanda asistencial, ha sido el detonante de esta movilización. Los profesionales, además, advierten de que la falta de personal no solo afecta a su salud mental y laboral, sino que compromete gravemente la seguridad de los pacientes.

Los sanitarios han denunciado que la planificación basada únicamente en cifras estadísticas no refleja la complejidad real de los casos que llegan al hospital, lo que agrava aún más la sobrecarga asistencial. Convencidos de que la gerencia y la consejería deben reaccionar, aseguran que este es un punto de inflexión y que no van a quedarse de brazos cruzados. Si no se adoptan medidas urgentes, advierten que seguirán movilizándose y organizando nuevas acciones para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo y en la calidad de la atención sanitaria.