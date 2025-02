El sueño de conectar Huelva con Sevilla en 25 minutos, todavía cuestión de «unos años»

Huelva y Sevilla son dos ciudades andaluzas vecinas, con relaciones cercanas pero tiempos lejanos en comunicaciones. En el sueño de los onubenses, desde su aislamiento geográfico y el agravio de la falta de inversiones, siempre ha estado salvar ese primer paso para conectarse al resto del país vía tren. La fantasía de cuánto tardaría un tren de alta velocidad en recorrer los menos de 100 kilómetros que separan ambas urbes fue concretado por el Gobierno de España, que paso de considerar inviable técnicamente el proyecto a ver factible que el viaje fuera de 25 minutos. No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió este viernes, que «esto no es un proyecto para dos días, tardaremos unos años» y ahí reside el contrapunto de una gran noticia. No hay más plazos más allá del de un trámite fundamental para que todo avance.

En mitad de una gran expectación, tras varios capítulos de declaraciones desde la distancia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, realizó este viernes su primera visita a Huelva con anuncio bajo el brazo en el foro Encuentros en la SER. Comunicó que antes de finales de marzo se licitará la redacción de los proyectos de los cinco tramos de la línea de alta velocidad AVE Huelva-Sevilla, una promesa demandada y esperada.

LUCÍA SALGUERO

Ésta era la baza Puente para afrontar un escenario en el que tenía por un lado el respaldo de una amplia representación de cargos provinciales de su partido, el PSOE, con la vicepresidenta María Jesús Montero al frente, y por otro, la insistente demanda de autoridades como la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, que sin éxito habían tratado de concretar una reunión y le esperaban con ganas.

Al pie de la escalinata de la Casa Colón Puente se bajó de un coche oscuro, dejó en el asiento trasero su abrigo y se vistió con su mejor sonrisa como escudo ante el inminente encuentro. Entre una nube de periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión, asesores y políticos, dio dos besos a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y pocos pasos después extendió su mano y estrechó la de Pilar Miranda, que tenías más que claro el mensaje, 'un tenemos que hablar' que hasta ahora sólo había recogido silencio.

Del encuentro a las espuelas

En ese instante reinó la cordialidad y las buenas maneras, como si los piques fueran ya agua pasada. «Insisto, y usted me va a comprender que ha sido alcalde antes que ministro, que necesito que me reciba para ver los detalles, plazos y presupuestos del AVE a Huelva». La contestación la tendría más tarde, en el turno de preguntas, cuando se mostró contrariado ante la presión que quieran ejercer sobre él y las prisas que le metan. No soy un caballo ni un burro. No me gusta que me claven las espuelas. No es mi estilo y en mi caso son contraproducentes. Vamos a sacar adelante los proyectos», afirmó.

Como en la salida de una carrera de Fórmula 1, donde todos quieren mejorar posición en la primera curva, la multitud acabó enfilada para llegar al Salón de Chimeneas, donde se fundó el Recreativo de Huelva en diciembre de 1889. Hubo relajación tras tomar asiento y fueron todo oídos ante un ministro consciente de que se esperaba mucho de él.

Puente, con todo el foco de atención sobre él, se esforzó en ser claro en el mensaje y simpático en las formas para no dejar a nadie indiferente. Dijo que su primera visita a Huelva era una «gran oportunidad para contar y también para escuchar», e hizo un guiño a la vicepresidenta María Jesús Montero, que reforzaba con su presencia la escenificación «del compromiso del Gobierno de España» con una provincia que reconoció que con razón se siente maltratada. «Todas las provincia de España dicen que son las peores tratadas, y alguna está en lo cierto, y Huelva si no es la peor tratada está entre las peores», expresó con humildad antes de presumir de que el Gobierno actual y su Ministerio «duplican lo que se invertía en años anteriores».

LUCÍA SALGUERO

En esta línea, admitió de que el ferrocarril ha sido «la infraestructura peor tratada» en la provincia y que por eso no es tan fácil recuperar el tiempo perdido, porque exige «sobreinvertir». Algo que dijo que están haciendo, con 70 millones de euros ejecutados en 2024 y que seguirá con más inversiones en 2025 porque «no era justo» el estado de las inversiones y ahora hay «voluntad política y recursos», la calve para avanzar en trámites administrativos.

El manido «partido a partido»

Recordó que el estudio definitivo lo ha sacado a tramitación el Gobierno de Pedro Sánchez y que se aprobó en diciembre. «Estamos más cerca de materializar la alta velocidad en Huelva y no vamos a perder ni un segundo», subrayó y con espíritu futbolero, sin ser especialmente del Cholo Simeone, aseguró que «no me gusta generar expectativas ni dar plazos. Vamos partido a partido».

El gran momento llegó cuando aseguró que su previsión es la de la de licitar la redacción de todos los proyectos de los cinco tramos de la plataforma durante el primer trimestre de 2025. Nada más a partir de ahí. Esta acción contará con un presupuesto de 1.608 millones para construir una nueva plataforma de 95 kilómetros y doble vía por la que circularán los trenes a 350 kilómetros hora para conectar en 25 minutos Huelva y Sevilla, 30 si es con parada en La Palma del Condado. En el trazado, 30 viaductos y un túnel por hacer, entre otros detalles.

El trago más complicado, salvando el momento del saludo con la alcaldesa, fue explicar por qué el Gobierno hace meses esgrimía que este proyecto de alta velocidad exigía un alarde técnico y un coste muy elevado que ahora no es tanto. El titular de Transportes quiso detallar por qué hace unos meses «sembraba dudas» con sus manifestaciones y que ahora era «tan categórico».

«Es verdad que no he sido nada contundente con respecto a las posibilidades de la línea Sevilla-Huelva« Óscar Puente Ministro de Transportes

«Es verdad que no he sido nada contundente con respecto a las posibilidades de la línea Sevilla-Huelva, pero dirijo un Ministerio donde no puedo prescindir del criterio técnico y si te dicen que genera dificultades no es responsable generar expectativas», argumentó. Admitió que la situación es «compleja» pero que ahora los obstáculos técnicos y económicos «se han despejado», sin entrar en más detalles.

Recalcó que «no me gusta generar expectativas en la ciudadanía que no se pueda cumplir. Jugar con las ilusiones de la gente es muy mala cosa y me produce rechazo. Si alguna vez digo que no se puede, no se enfaden. Y si digo que se puede hacer, se va a hacer», como es el caso ahora. Y se permitía soñar: «creánme -expresión que repitió en más de una ocasión- que desde el Gobierno ver lo que va a suponer para Huelva y Sevilla estar conectadas en 25 minutos es una oportunidad que no se puede desaprovechar», porque será «una oportunidad del desarrollo económico» y que cambiará «los modos de vida».

El ministro expuso que se va a licitar la redacción de los cinco tramos a la vez pero que será «raro» que se construyan a la vez, porque cada uno tendrá sus características singulares, pero incidió en que cada tramo que se acabe se pondrá «en servicio». De este modo, la hora y media actual de trayecto se irá acortando paulatinamente hasta ser los 25 minutos finales con todas las obras terminadas.

«Créanme -una vez más- no estoy en política para estar, estoy para hacer», resaltó a modo de eslogan Puente, que también citó inversiones en la línea de ferrocarril Huelva-Zafra de 240 millones para que vuelva a estar en funcionamiento en junio y que los ferrocarriles del Puerto de Huelva para potenciar el tráfico de mercancías. Sobre las posibilidades de AVE Huelva-Faro fue rotundo. El Gobierno de España se centra en la línea Huelva-Sevillay para el Gobierno portugués la Huelva-Faro está «por detrás de todo lo demás» en la lista de prioridades, donde la principal es la conexión Lisboa-Oporto.

También señaló que en la A-49 se va a culminar el acceso al Chare de Lepe, con rehabilitación de la calzada y un tercer carril, como en el desvío a San Juan del Puerto. Pocas explicaciones dio de la N-435, el aeropuerto o el puente entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim. A varias de estas cuestiones respondió en el turno de preguntas de los presentes, con varios momentos jocosos.

Montero: «Es una noticia extrordinaria»

La vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, calificó el anuncio de Puente sobre el AVE Huelva-Sevilla «una noticia extraordinaria para esta provincia y Andalucía», con la que quiso «poner en valor la puesta que el Gobierno de España está haciendo para hacer posible esta infraestructura».

Asimismo avanzó que «seguro» que el anuncio de la redacción de los proyectos de los cinco tramos de la línea tendrá «alguna pega del Gobierno andaluz», que opinó que «no quiere que se sepa que estamos apostando como nunca por la provincia de Huelva y Andalucía». Terminó diciendo que «juegan al victimismo, la confrontación y una falsa moderación», con la que propicia el PP que Moreno Bonilla «va de puntillas por Andalucía».

LUCÍA SALGUERO

Precisamente desde la administración andaluza, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, opinó que el anuncio de Puente «llega tarde» porque «el señor Pedro Sánchez lleva en el Gobierno desde el año 2018 y esta es una infraestructura necesaria y urgente para los andaluces».

Además, criticó que el ministro «no ha dado fecha de llegada» y echó en falta que «no haya priorizado la alta velocidad hasta Faro», algo «necesario y urgente y que desde luego tiene el apoyo del gobierno de Juanma Moreno«.

Miranda: «Necesitamos plazos y presupuestos»

En esta línea, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda insistió en las manifestaciones ya hechas en los últimos meses y reclamó más información. «Necesitamos que se nos dé plazos de ejecución y presupuestos, que se establezca una hoja de ruta, que es lo que echamos en falta«, toda vez que ha informado de que le ha vuelto a pedir, »por sexta vez«, que les dé »esa cita a las administraciones y a los agentes, para que nos explique con detenimiento todos esos aspectos que no han quedado claros«.

«Esto es un proyecto fundamental para Huelva al que no podemos renunciar. Le he explicado que él tiene que comprenderme, que ha sido alcalde antes que ministro, que los alcaldes tenemos que conseguir el bienestar de los ciudadanos y el AVE es necesario por justicia social y porque Huelva vive un momento de transformación urbanística, económica y social y necesita de esta importante infraestructura«, remarcó.

Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva, se mostró inquisitivo ante el anuncio, que le pareció insuficiente. «No nos conformamos con un titular de prensa. Necesitamos sabe dónde está esa partida presupuestaria. A día de hoy que yo sepa no hay ningún presupuesto para este año. No sé de dónde va a sacar el dinero para la conexión», manifestó y añadió una pregunta más: «¿cuándo van a comenzar las obras?».

González reclamó «un calendario» para la ejecución de las obras y resumió su postura diciendo que «necesitamos saber muchas más cosas». Además, señaló que «no nos conformamos» con el AVE Huelva-Sevilla y demandó la conexión con Faro.

«El fleco que ha quedado pendiente es en qué tiempo y qué plazo podemos hablar de que a Huelva va a llegar la alta velocidad» Salvador Romero Presidente de la Plataforma para la llegada del AVE a Huelva

En una línea similar, Salvador Romero, presidente de la Plataforma para la llegada del AVE a Huelva, éste manifestó que le «chirría» que no haya «un horizonte claro» en la implantación de la alta velocidad en el anuncio realizado. «No podemos prometer que en Huelva vaya a haber alta velocidad y hablar de un horizonte del 2050. Sería una mentira y un engaño a la sociedad».

Romero insistió en que «el fleco que ha quedado pendiente es en qué tiempo y qué plazo podemos hablar de que a Huelva va a llegar la alta velocidad. En este sentido, creo que el ministro no ha estado muy explícito y no ha concretado nada y nos hemos quedado con esa incertidumbre de saber cuándo realmente podríamos hablar de que a Huelva va a llegar la alta velocidad».

Por otro lado, Romero también ha realizado una interpretación más positiva del anuncio del Ministro porque éste concuerda con lo que recoge la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), donde se recoge que se trata de una línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, con una plataforma nueva de doble vía y con un tiempo de viaje de 26 minutos.

Por su parte, David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, consideró que fue «un día importante, de grandes anuncios». Recordó que cuando hace un año se inició la andadura de la Mesa de las Infraestructuras «esto parecía imposible» y ahora se va en «un camino correcto, donde todos vamos unidos». Ahora, destacó «tenemos un anuncio de que va a venir la alta velocidad a Huelva y hay que seguir trabajando».

Indicó que han invitado al comisionado del Corredor del Atlántico a la mesa de infraestructuras y ha confirmado su presencia a la reunión. «Seguiremos avanzando en muchos de los proyectos que Huelva está reivindicando», aseguro, porque, por ejemplo, no se ha hablado «mucho» de la N-435 y su desdoble, vía que «vertebra la provincia».

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, reconoció que ha sido un año «de mucha presión» para el Ministerio de Transportes y que en su caso «me quiero creer al ministro», aunque hayan pasado varios «de todos los colores» con el propósito de «querer hacer».

Santana consideró que «nos ha explicado de una forma muy solvente lo que el Ministerio tiene previsto» y que ha venido «sin miedo» a un «clima de expectación» para dar «fechas e hitos», de las que habrá que estar «pendientes». «Si todo eso se cumple en una serie de años, que en eso no se ha arrojado porque es complicado, podremos tener, si va todo bien, AVE en Huelva».