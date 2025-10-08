Se traspasa un bar con terraza en Huelva preparado para abrir el mismo día: se puede comprar por un precio económico

Acaba de surgir una oportunidad de oro para las personas que quieran tener un bar en Huelva. Una joven ha compartido un vídeo en TikTok donde anuncia la venta de un local que se encuentra en perfecto estado y preparado para abrir el mismo día de la compra. «Se traspasa con todo, coges las llaves y puedes empezar el mismo día», se afirma en la descripción.

En el vídeo, que ha sido publicado por @a.vargas09, no se especifica ningún tipo de información concreta en cuanto a la ubicación o el número de metros cuadrados, sólo se muestran algunas imágenes del bar donde se puede comprobar que se encuentra preparado para abrir.

Así es el bar que está a la venta en Huelva

El bar que acaba de salir a la venta en Huelva, cuya ubicación exacta se desconoce, cuenta con una amplia terraza cubierta por una pérgola donde es posible poner entre cinco y seis mesas bajas y dos mesas altas. El interior del local no es demasiado grande, pero tiene un aspecto acogedor.

En cuanto al equipamiento, en el anuncio se especifica que el local se traspasa con todo. El bar, en este caso, cuenta con una barra en perfecto estado, bancos altos, una cafetera, máquina registradora, dos tiradores de cerveza, dos congeladores y una cocina que dispone de un tostador, un microondas, un frigorífico, una plancha y un friegaplatos.

Se puede comprar por un precio económico

La joven que ha compartido el vídeo del bar en redes sociales no ha especificado el precio exacto del local, pero sí ha indicado que tiene un «precio económico». Esto convierte al establecimiento en una oportunidad de gran interés para las personas que quieran comenzar en el mundo de la hostelería en Huelva pero no puedan realizar una inversión demasiado elevada.

El futuro comprador, además, podría abrir el bar al poco tiempo de hacerse con él, pues se encuentra en perfecto estado y no requiere de grandes reformas. Sólo sería necesario instalar unos fuegos en caso de que el propietario quisiera adaptar la cocina para realizar comidas.