Sale a la venta un piso en Ayamonte por menos de 50.000 euros: se encuentra al lado del río y tiene más de 80 metros cuadrados

Encontrar una vivienda amplia, bien ubicada y a un precio asequible es hoy un reto en el mercado inmobiliario. Mientras que el coste medio de la vivienda en Andalucía supera los 2.600 euros el metro cuadrado en septiembre de 2025, en la localidad de Ayamonte el precio se sitúa en torno a los 1.500 euros/m², según los últimos datos de Idealista. Es aquí donde acaba de salir a la venta un piso por 42.500 euros, situado a escasos minutos del río Guadiana y con una superficie que supera los 80 metros cuadrados.

La vivienda está anunciada a través del portal inmobiliario Solvia, una de las principales compañías del sector a nivel nacional. Su precio y características llaman la atención en un momento en el que el acceso a la compra de vivienda se ha vuelto más complicado, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras, donde la presión de la demanda ha disparado los valores en los últimos años.

Este tipo de oportunidades, aunque cada vez menos frecuentes, muestran cómo algunos municipio de la provincia ofrecen opciones interesantes para compradores que buscan una primera vivienda o inversión. Eso sí, hay que avisar de que esta vivienda cuenta con un problema en los techos que requeriría una inversión adicional. Además, sus anteriores inquilinos han dejado cargas pendientes de cancelación.

Todos los detalles del piso en Ayamonte

El inmueble se encuentra en la calle Capilla del Monte, en una zona urbana y consolidada de Ayamonte, rodeada de viviendas similares y con servicios cercanos como comercios, colegios, restaurantes y centros médicos. Según el anuncio de Solvia, cuenta con 85,5 m² construidos, distribuidos en un hall de entrada, cocina independiente y luminosa, salón comedor, dos dormitorios —uno de ellos doble— y dos baños completos.

El precio de salida es de 42.500 euros, lo que supone unos 497 €/m², una cifra muy por debajo de la media provincial. Se trata de una vivienda de segunda mano, acogida al régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO) y con certificado energético de calificación E.

Entre los aspectos a tener en cuenta, el inmueble figura con cargas pendientes de cancelación, por lo que se recomienda contar con asesoramiento profesional y legal antes de cerrar la compra. Asimismo, presenta importantes problemas en los techos de varias estancias, que requieren una reforma antes de entrar a vivir.

Solvia, la inmobiliaria que gestiona la venta

Solvia es una de las grandes referencias del sector inmobiliario español. Fundada en 2008 como filial del Banco Sabadell, en 2019 pasó a manos del fondo sueco Intrum, especializado en gestión de activos. Desde entonces, ha consolidado su posición ofreciendo servicios de compraventa y alquiler de viviendas, oficinas, locales, suelos y activos singulares en todo el territorio nacional.

Con una fuerte presencia digital a través de su portal solvia.es y una red comercial que cubre gran parte del país, la compañía gestiona tanto inmuebles de particulares como de entidades financieras y grandes tenedores. Esta diversificación le permite disponer de una cartera variada, adaptada a diferentes perfiles de comprador.

Ayamonte, una ciudad con calidad de vida

Vivir en Ayamonte supone disfrutar de un enclave privilegiado junto a la frontera con Portugal, en la desembocadura del río Guadiana. La localidad, con unos 22.000 habitantes, combina la tranquilidad de un municipio con fuerte tradición marinera con la cercanía de playas de referencia como Isla Canela o Punta del Moral.

La ciudad cuenta con todos los servicios básicos, buenas comunicaciones por carretera con Huelva capital y el Algarve portugués, y una amplia oferta de ocio, restauración y cultura. Además, su entorno natural y su clima suave durante todo el año la convierten en un destino atractivo tanto para residir de manera permanente como para segunda vivienda.