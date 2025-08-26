El Ayuntamiento de Huelva apoya la IV Concentración Motera, que celebrará el XI aniversario de Moteros Descubridores con fines solidarios

El motor de la solidaridad volverá a sonar con fuerza en Huelva. El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Cultural Moteros Descubridores han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la IV Concentración Motera, que este año será aún más especial: coincidirá con el XI aniversario del colectivo.

La cita, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre, no será solo una fiesta para los amantes de las motos. También será un evento solidario que destinará parte de sus beneficios a Aspapronias, demostrando que la pasión por las dos ruedas puede convertirse en un impulso real para quienes más lo necesitan.

Durante la firma del acuerdo celebrado ayer, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, subrayó la importancia de este encuentro como motor turístico y cultural: «Estamos obligados a apoyar esta concentración, porque no solo proyecta nuestra ciudad al exterior, también es un ejemplo de compromiso ciudadano y de solidaridad».

Por su parte, el presidente de la asociación, Rafael Ángel Ruiz, adelantó que esta edición llega cargada de actividades para todos. Desde stands moteros y espacios solidarios hasta rutas turísticas como la visita al Muelle de las Carabelas, además de conciertos, exhibiciones y propuestas familiares.

En definitiva, la Concentración Motera se ha consolidado ya como un referente que une convivencia, turismo y cultura. Este septiembre, además, sumará un ingrediente que la hace única, el compromiso solidario.