La playa de Huelva que tienes que visitar en agosto: un oasis de paz en plena naturaleza donde puedes ver camaleones

La provincia de Huelva cuenta con algunas de las playas más increíbles del país. Auténticos paraísos de arena dorada donde los bañistas pueden disfrutar de una sensación única. Es el caso de una playa muy conocida del litoral onubense que supone una gran opción para las personas que quieran escapar unos días a la costa durante este mes de agosto.

Se trata de la playa de la Casita Azul, situada a dos kilómetros del puerto deportivo de Isla Cristina. Su peculiar nombre procede de un edificio pintado de azul que se encuentra en la entrada de la playa y que era una antigua casa forestal. Después se rehabilitó como Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Así es la playa de la Casita Azul

La playa de la Casita Azul está considerada como una de las más bonitas de la provincia de Huelva, sobre todo, porque se encuentra en plena naturaleza. Está rodeada por un extenso pinar autóctono que compone un ecosistema único. Su ambiente, además, es muy tranquilo y familiar, pues se encuentra alejada de grandes núcleos de población.

Para poder llegar, de hecho, es necesario caminar por un sendero de unos 70 metros que conduce desde el bosque de pinos hasta la arena. La playa, además, tiene un kilómetro y medio de extensión, lo que permite que los bañistas puedan disponer de un gran espacio para tener un ambiente más íntimo.

¿Por qué ir en agosto?

El motivo por el que visitar esta playa es muy recomendable durante el mes de agosto es su baja ocupación. A pesar de ser una playa muy popular, su ambiente suele ser más tranquilo durante los últimos días de este mes en comparación con otras playas más masificadas de la provincia.

Las personas que visitan esta playa, por tanto, pueden encontrar un auténtico remanso de paz y tranquilidad en un lugar de una belleza única situado en plena naturaleza. El hecho de que existan más playas alrededor también ayuda, ya que permite que los bañistas se puedan distribuir de forma más amplia por el litoral.

Un lugar ideal para ver camaleones

Otro de los encantos de la playa de la Casita Azul es que está considerada como un lugar idóneo para observar la naturaleza y las diferentes especies que allí habitan. Una de ellas es el camaleón, cuya presencia suele ser habitual en los pinares y dunas de la zona, aunque a veces son difíciles de avistar por su pequeño tamaño y su camuflaje.

Lo más recomendable para ver a esta especie en su hábitat natural es realizar la Ruta del Camaleón, un sendero que conecta Isla Cristina con Islantilla y pasa por la playa de la Casita Azul. Durante el recorrido, los senderistas atraviesan muchos enclaves donde suele haber camaleones, sobre todo, durante el amanecer y el atardecer, los dos momentos del día en los que estos animales son más fáciles de avistar.

La posibilidad de ver a estos reptiles es otro de los grandes atractivos de esta fantástica playa de Huelva conocida por su belleza y su ambiente tranquilo. Un lugar ideal para las personas que quieran pasar unos días en la costa durante las últimas semanas de agosto.