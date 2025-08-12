Imagen de la playa de Huelva que los británicos definen como una de las más hermosas de la Costa de la Luz

Kilómetros de arena fina y dorada, y un mar abierto con un oleaje perfecto para refrescarse. Así son las playas de Huelva, un paraíso natural que se extiende desde Ayamonte hasta Matalascañas, repleto de pinares, dunas y espacios protegidos. Además, durante el verano, sus localidades costeras se llenan de vida con una variada oferta gastronómica y de ocio que atrae a todo tipo de visitantes.

Y es que la costa onubense es la opción predilecta para quienes buscan sol, tranquilidad y buen ambiente. Es más, no solo cautiva a los locales o a visitantes de provincias cercanas, sino también a turistas internacionales que encuentran en este litoral un rincón único del sur de España. Entre ellos, los británicos han puesto el foco en una playa de Huelva a la que califican como una de las más hermosas de toda la Costa de la Luz.

Esta es la playa de Huelva que los británicos definen como una de las más hermosas de la Costa de la Luz

En un reportaje sobre las mejores playas de la provincia, la revista Traveler menciona casi una veintena, y entre ellas sobresale Islantilla. Situada entre Isla Cristina y La Antilla (de ahí su nombre), esta playa combina un desarrollo turístico cuidado con la preservación de su entorno natural. Su arena dorada, sus aguas tranquilas y su amplia oferta de servicios la convierten en uno de los destinos preferidos durante el verano, tanto para locales como para visitantes de fuera. No en vano, ha sido pionera en obtener la Q de Calidad Turística, además de contar con la Bandera Azul y el distintivo Ecoplaya.

Imagen de la playa de Islantilla Tripadvisor

Y es que Islantilla ofrece un equipamiento pensado para todo tipo de públicos: áreas de toldos y hamacas, escuelas de vela, actividades náuticas y un parque flotante para los más activos. Dispone de 16 accesos (tres de ellos elevados) y un paseo marítimo que facilita la entrada, lo que la hace plenamente accesible para personas con movilidad reducida. Asimismo, es una de las playas más recomendadas para familias con niños, gracias a su seguridad, comodidad y ambiente animado en los meses de verano. En definitiva, combina la tranquilidad de una playa bien cuidada con el atractivo de un enclave turístico lleno de opciones para disfrutar de las vacaciones.