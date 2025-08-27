La playa de Portugal que muchos llaman el Caribe europeo: arena blanca y aguas turquesas en pleno Atlántico

Las playas de Portugal, tan cercanas a Huelva, se han convertido en uno de los grandes atractivos del Atlántico durante el verano. Es más, desde tierras onubenses, el Algarve queda a un paso y ofrece un litoral lleno de contrastes, con calas tranquilas, arenales extensos y acantilados que lo convierten en un destino muy completo para una escapada.

Y es que el Algarve combina paisajes singulares con playas de gran calidad. Entre ellas, hay una que destaca especialmente y que muchos comparan con el Caribe por el color turquesa de sus aguas y la blancura de su arena. Sin duda, se trata de un rincón sorprendente en pleno sur de Portugal.

Esta es la playa de Portugal que muchos llaman el Caribe europeo

Esa playa portuguesa que muchos conocen como el Caribe europeo, y que se encuentra a poco más de una hora desde Huelva, es la Praia de Tavira, situada frente a la localidad del mismo nombre. Se encuentra en plena Ilha de Tavira, una isla de arena fina que se extiende por más de diez kilómetros dentro del Parque Natural da Ria Formosa, uno de los espacios naturales más valiosos del sur de Portugal. El entorno protegido aporta un paisaje único y convierte a esta playa en un lugar ideal para quienes buscan naturaleza sin renunciar a buenas infraestructuras.

Praia de Tavira Visit Portugal

El acceso a la isla se realiza únicamente por mar, gracias a dos líneas de ferri que parten desde Tavira. Una de ellas conecta con el centro de la localidad y opera solo en temporada veraniega, mientras que la otra, con salida desde el embarcadero de Cais das Quatro Águas, funciona durante todo el año. Este trayecto breve se convierte en parte de la experiencia, ya que permite disfrutar de las vistas de la ría antes de llegar a la playa.

Vistas desde el ferri que conecta Tavira con la Ilha de Tavira Tripadvisor

Una vez en la Praia de Tavira, la gente encuentra todos los servicios necesarios para pasar el día: restaurantes, bares y zonas de sombra. En los meses de verano se suma además una oferta de ocio para todas las edades, que incluye un parque acuático inflable para niños, paseos en hinchables sobre el agua y actividades deportivas como kayak o paddle surf. Todo ello en un escenario de arenas doradas y aguas tranquilas que justifican el apodo de Caribe europeo.