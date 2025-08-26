Vista aérea de la playa virgen de Huelva que los turistas desconocen y es un auténtico paraíso en plena naturaleza

Huelva cuenta con algunas de las mejores playas de España. Hablamos de arenales extensos, de arena fina y con un entorno natural privilegiado. No es casualidad que cada año atraigan a miles de turistas en busca de sol, mar y descanso, convirtiendo a la costa onubense en un destino de referencia.

Por suerte, no todas sus playas han sido conquistadas por el turismo. Todavía existen rincones vírgenes donde la naturaleza sigue imperando y apenas hay gente llegada de otros lugares. Uno de esos lugares es una playa prácticamente desconocida para la mayoría de los turistas; un espacio natural único que se mantiene intacto y alejado de las multitudes.

Esta es la playa virgen que los turistas desconocen y es un auténtico paraíso natural

Concretamente, la playa del Asperillo es uno de los grandes tesoros ocultos de Huelva. Situada en el término municipal de Almonte, se trata de un extenso arenal prácticamente intacto, con más de 16 kilómetros de longitud y unos 80 metros de anchura media. Su baja ocupación la convierte en un lugar perfecto para quienes buscan escapar de las playas masificadas y disfrutar del mar en un entorno tranquilo y en estado casi salvaje.

Vista de la playa desde el Acantilado del Asperillo ADOBESTOCK

El acceso al arenal se realiza a pie, a través de una pasarela de madera que conecta el aparcamiento con la playa, atravesando el impresionante Monumento Natural Acantilado del Asperillo. Este paraje destaca por su sistema de dunas fósiles, que se extiende paralelo a la costa y crea un paisaje único.

Todo esto hace de la playa del Asperillo un auténtico paraíso natural, alejado del turismo convencional y reservado para quienes saben apreciar la belleza virgen del entorno.