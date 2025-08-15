Bullicio y devoción marcan el día grande de las Fiestas del Carmen en Punta Umbría

Punta Umbría ha vivido este viernes una de sus jornadas más intensas y esperadas del año, el día grande de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen. Miles de puntaumbrieños y visitantes se han volcado en una celebración que ha combinado la alegría y el bullicio de la Feria de Día con el fervor y la emoción de la procesión de la patrona.

La jornada festiva arrancó desde por la mañana con el prólogo del desfile de Gigantes y Cabezudos. Poco después, la plaza Pérez Pastor se convirtió en el epicentro de la participación popular con la celebración de la cucaña. Este año, el evento ha sido más especial si cabe, con un emotivo recuerdo para dos personas muy vinculadas a esta tradición, Manolo Jiménez Vidosa y Richar, a quienes se dedicó un respetuoso minuto de silencio antes de que los participantes desafiaran al palo engrasado ante la atenta mirada de un público que respondió masivamente a la convocatoria. El ambiente festivo se extendió por toda la zona de la calle Ancha y el Paseo de la Ría, cuyas barras y establecimientos se vieron abarrotados de gente disfrutando de la música y la gastronomía local.

DÍA GRANDE Arriba, ambientazo en la Feria de Día y sobre estas líneas, equilibrio sobre la cucaña y flores para la patrona al paso de la imagen AYTO. P. UMBRÍA

Al caer la tarde, la fiesta dio paso a la solemnidad. El momento más emotivo de la jornada llegó con la procesión de Nuestra Señora del Carmen. La imagen, portada a hombros, recorrió las calles de la localidad arropada por una multitud hasta llegar al Muelle de las Canoas. Allí, se vivió la estampa más clásica de estas fiestas: la patrona embarcando para surcar las aguas de la ría, escoltada por una nutrida comitiva de barcos pesqueros y de recreo engalanados para la ocasión, que ofrecieron un hermoso espectáculo visual. El sonido de las sirenas acompañaron a la Virgen en su travesía, reafirmando un año más el profundo vínculo de Punta Umbría con su patrona y el mar.

Tras la intensidad del día grande, la feria continúa. La programación de este sábado, 16 de agosto, arrancará con fuerza en la Feria de Día, destacando la actuación del grupo Los Alpresa al mediodía. La noche tomará el relevo en el recinto ferial con las actuaciones de El Rincón de María y, especialmente, el esperado concierto de la artista local Marta Soto, que promete ser uno de los platos fuertes de las fiestas patronales.