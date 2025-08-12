Feria de Punta Umbría 2025: programación completa, actuaciones, precios y horarios de los autobuses lanzadera

Punta Umbría celebra del 14 al 17 de agosto la Feria de Agosto, «que hemos diseñado con un amplio abanico de propuestas para todos los públicos, de cualquier edad, tanto para la Feria de Día como para la Feria de Noche», ha señalado el alcalde José Carlos Hernández Cansino en la presentación de la programación de estas fiestas que se va a desarrollar en dos escenarios.

Por un lado, el primer edil ha explicado que «será el año de la consolidación» de la Feria de Día, «que no deja de crecer en popularidad». La misma contará con la participación de nueve establecimientos y se extiende a nuevas zonas, como el entorno de los jardines de Lourdes, junto a los de la calle Ancha, la plaza Pérez Pastor o el paseo de la Ría. En total se han programado veinticuatro actuaciones, conjunto de charangas y DJ´s.

Por otro lado, el alcalde ha dicho sentirse «muy orgulloso con el cartel de conciertos que hemos confeccionado para el recinto en la Feria de Noche», entre los que ha destacado a Marta Soto, Laura Gallego, La Chirigota del Selu y Rocío Orta y Menta Romero. «La diversión en estos días está asegurada».

Como novedad, la Feria de Noche estrena un escenario renovado, que unifica en un mismo espacio «la energía de los conciertos y el ritmo vibrante de los DJ's. Disfrutaremos de grandes actuaciones musicales pensadas para todos los gustos y generaciones», ha concluido.

Todas las casetas del recinto ferial son de acceso gratuito. Las atracciones y las casetas silenciarán de 20.00 a 22.00 horas para ofrecer un espacio más accesible a las personas con autismo. Además, para garantizar que todo transcurra de forma segura, se pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad y limpieza, además de contar con un Punto Violeta para la prevención y atención ante cualquier situación de violencia de género.

Del mismo modo se repite el servicio ininterrumpido de autobuses lanzadera hasta el recinto ferial, que se prolongarán de 22.00 a 4.00 horas el 13 de agosto, y hasta las 4.30 horas el resto de días de la feria. El servicio tendrá un precio de 1,70 euros, con paradas en la avenida Pintor José Caballero y el recinto ferial.

Programa de la Feria de Punta Umbría 2025

Miércoles, 13 de agosto 1 Día del Niño. Precio reducido en las atracciones. 2 22.00 horas. Prueba del alumbrado.

Jueves, 14 de agosto 18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's

18.30 horas.- Toneleros y DJ Bay en El Cerrito

19.00 horas.- Juanjo Zamudio Dj en Leña y Puntazo

19.30 horas.- El granuja y sus majaras en 3:30

20.00 horas.- Zapa y Laura Marchena en El Chimbito. El Patio en Xcajones

22.30 horas.- Inauguración de la Feria (Recinto Ferial)

23.00 horas.- Concierto de Del Juré

00.30 horas.- Concierto de Laura Gallego

De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Javi Raposo

Viernes, 15 de agosto 11.00 horas.- Gigantes y Cabezudos (salida desde el Ayuntamiento de Punta Umbría)

12.00 horas.- Tradicional Cucaña (plaza Pérez Pastor)

13.00 horas.- Oscar Giraldo en bar Caracoles

14.00 horas.- Charanga y Antonio Rodge Dj en Leña y Puntazo

18.00 horas.- Procesión de la Virgen del Carmen (salida desde la capilla de Lourdes)

23.00 horas.- Concierto de Rocío Orta

00.00 aprox.- Fuegos artificiales desde el recinto ferial

00.30 horas.- Concierto de Menta y Romero

De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Manu Fernández

Sábado, 16 de agosto 13.00 horas .- Los Alpresa, Paella y Dj Pablo Sawco en El Cerrito

15.00 horas.- Gloria Bendita en bar Caracoles

18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's

19.00 horas.- Dmajuana & José Rojas y DJ en Leña y Puntazo

19.30 horas.- Capitán Drake en 3:30

20.00 horas.- Somos Noniná en El Chimbito

23.00 horas.- Concierto de El Rincón de María

00.30 horas.- Concierto de Marta Soto

De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Tami

Domingo, 17 de agosto 15.00 horas.- Josemi García en Bar Caracoles

18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's

19.00 horas.- Menta Poleo y DJ en Leña y Puntazo

19.30 horas.- El rincón de María en 3:30

20.00 horas.- Del Juré en El Chimbito

21.00 horas.- Espectáculo infantil (Recinto Ferial)

23.00 horas.- La Chirigota del Selu 'Apartamentos Juani Wainjaus'

De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Tami

El alcalde ha estado acompañado en esta presentación por los concejales delegados de Festejos y Hostelería, Jimena Donoso, y José Antonio Flores, así como por el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey, y el presidente de Apyme Punta Umbría, Manuel del Río. Este último ha indicado que la batería de actuaciones que habrá en la Feria de Agosto puntaumbrieña «enriquece la oferta turística y es un fuerte impulso a nuestro tejido empresarial y hotelero».

La diputada de Cultura Gracia Baquero de la Diputación fue la encargada de abrir esta Rueda de Prensa, indicando que Punta Umbría «no es solo un lugar sinónimo de luz, vida y alegría, sino que va más allá y se convierte en una experiencia».