Feria de Punta Umbría 2025: programación completa, actuaciones, precios y horarios de los autobuses lanzadera
Destacan los conciertos de Marta Soto, la chirigota del Selu, Rocío Orta y Menta y Romero en el recinto ferial nocturno
Este miércoles será la prueba del alumbrado y el Día del Niño, con atracciones a precios reducidos
Marta Soto y la Chirigota del Selu, actuaciones confirmadas para la Feria de Punta Umbría 2025
Cuándo comienza la Feria de Punta Umbría en 2025: fecha y programación
Punta Umbría celebra del 14 al 17 de agosto la Feria de Agosto, «que hemos diseñado con un amplio abanico de propuestas para todos los públicos, de cualquier edad, tanto para la Feria de Día como para la Feria de Noche», ha señalado el alcalde José Carlos Hernández Cansino en la presentación de la programación de estas fiestas que se va a desarrollar en dos escenarios.
Por un lado, el primer edil ha explicado que «será el año de la consolidación» de la Feria de Día, «que no deja de crecer en popularidad». La misma contará con la participación de nueve establecimientos y se extiende a nuevas zonas, como el entorno de los jardines de Lourdes, junto a los de la calle Ancha, la plaza Pérez Pastor o el paseo de la Ría. En total se han programado veinticuatro actuaciones, conjunto de charangas y DJ´s.
Por otro lado, el alcalde ha dicho sentirse «muy orgulloso con el cartel de conciertos que hemos confeccionado para el recinto en la Feria de Noche», entre los que ha destacado a Marta Soto, Laura Gallego, La Chirigota del Selu y Rocío Orta y Menta Romero. «La diversión en estos días está asegurada».
Como novedad, la Feria de Noche estrena un escenario renovado, que unifica en un mismo espacio «la energía de los conciertos y el ritmo vibrante de los DJ's. Disfrutaremos de grandes actuaciones musicales pensadas para todos los gustos y generaciones», ha concluido.
Todas las casetas del recinto ferial son de acceso gratuito. Las atracciones y las casetas silenciarán de 20.00 a 22.00 horas para ofrecer un espacio más accesible a las personas con autismo. Además, para garantizar que todo transcurra de forma segura, se pondrá en marcha un amplio dispositivo de seguridad y limpieza, además de contar con un Punto Violeta para la prevención y atención ante cualquier situación de violencia de género.
Del mismo modo se repite el servicio ininterrumpido de autobuses lanzadera hasta el recinto ferial, que se prolongarán de 22.00 a 4.00 horas el 13 de agosto, y hasta las 4.30 horas el resto de días de la feria. El servicio tendrá un precio de 1,70 euros, con paradas en la avenida Pintor José Caballero y el recinto ferial.
Programa de la Feria de Punta Umbría 2025
Miércoles, 13 de agosto
Día del Niño. Precio reducido en las atracciones.
22.00 horas. Prueba del alumbrado.
Jueves, 14 de agosto
18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's
18.30 horas.- Toneleros y DJ Bay en El Cerrito
19.00 horas.- Juanjo Zamudio Dj en Leña y Puntazo
19.30 horas.- El granuja y sus majaras en 3:30
20.00 horas.- Zapa y Laura Marchena en El Chimbito. El Patio en Xcajones
22.30 horas.- Inauguración de la Feria (Recinto Ferial)
23.00 horas.- Concierto de Del Juré
00.30 horas.- Concierto de Laura Gallego
De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Javi Raposo
Viernes, 15 de agosto
11.00 horas.- Gigantes y Cabezudos (salida desde el Ayuntamiento de Punta Umbría)
12.00 horas.- Tradicional Cucaña (plaza Pérez Pastor)
13.00 horas.- Oscar Giraldo en bar Caracoles
14.00 horas.- Charanga y Antonio Rodge Dj en Leña y Puntazo
18.00 horas.- Procesión de la Virgen del Carmen (salida desde la capilla de Lourdes)
23.00 horas.- Concierto de Rocío Orta
00.00 aprox.- Fuegos artificiales desde el recinto ferial
00.30 horas.- Concierto de Menta y Romero
De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Manu Fernández
Sábado, 16 de agosto
13.00 horas .- Los Alpresa, Paella y Dj Pablo Sawco en El Cerrito
15.00 horas.- Gloria Bendita en bar Caracoles
18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's
19.00 horas.- Dmajuana & José Rojas y DJ en Leña y Puntazo
19.30 horas.- Capitán Drake en 3:30
20.00 horas.- Somos Noniná en El Chimbito
23.00 horas.- Concierto de El Rincón de María
00.30 horas.- Concierto de Marta Soto
De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Tami
Domingo, 17 de agosto
15.00 horas.- Josemi García en Bar Caracoles
18.00 horas.- Dj Kikales en Sport Tavern y Mojito's
19.00 horas.- Menta Poleo y DJ en Leña y Puntazo
19.30 horas.- El rincón de María en 3:30
20.00 horas.- Del Juré en El Chimbito
21.00 horas.- Espectáculo infantil (Recinto Ferial)
23.00 horas.- La Chirigota del Selu 'Apartamentos Juani Wainjaus'
De 1.30 a 4.00 horas.- DJ Tami
El alcalde ha estado acompañado en esta presentación por los concejales delegados de Festejos y Hostelería, Jimena Donoso, y José Antonio Flores, así como por el secretario general de la FOE, Daniel Caldentey, y el presidente de Apyme Punta Umbría, Manuel del Río. Este último ha indicado que la batería de actuaciones que habrá en la Feria de Agosto puntaumbrieña «enriquece la oferta turística y es un fuerte impulso a nuestro tejido empresarial y hotelero».
La diputada de Cultura Gracia Baquero de la Diputación fue la encargada de abrir esta Rueda de Prensa, indicando que Punta Umbría «no es solo un lugar sinónimo de luz, vida y alegría, sino que va más allá y se convierte en una experiencia».