En este pueblo de Huelva puedes ganar 2.000 euros por la caca de un toro: el evento contará con actuaciones musicales en directo

La suerte, a veces, es caprichosa y puede manifestarse de las formas más insospechadas. En Aljaraque, por ejemplo, puede caer del cielo —o, más bien, de un toro— y venir acompañada de un premio de 2.000 euros. Este sábado 18 de octubre, el recinto ferial de la localidad volverá a ser el escenario de 'La caca del torito', un evento que combina el ambiente de una verbena popular y un original sorteo donde la fortuna depende enteramente de la digestión de un toro manso.

La mecánica es muy sencilla: un terreno se divide en parcelas numeradas y el animal es el encargado de dictar sentencia. El dueño de la papeleta cuya parcela sea 'bendecida' con el excremento del toro se llevará el suculento premio. Esta singular iniciativa está organizada por la comisión Pro Cirineo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades y para incrementar el patrimonio de la Semana Santa aljaraqueña.

Tras el éxito cosechado el año pasado, la jornada festiva arranca a las 12.00 del mediodía y promete ser, en palabras del alcalde, Adrián Cano, «una auténtica fiesta entre amigos, vecinos y cofrades». Y es que el sorteo es solo la excusa para disfrutar de un día completo de ocio. El programa incluye actuaciones de DJ, música en directo, espectáculos de baile flamenco y, para los más pequeños, un castillo hinchable. Todo ello aderezado con una barra con precios populares para que nadie se quede con hambre o sed mientras espera el veredicto del 'torito'.

Este tipo de celebraciones, que unen tradición, humor y un fin benéfico, están ganando popularidad en la provincia. En Gibraleón, un evento similar, 'La Burra de Oro', reparte hasta 6.000 euros en lingotes de oro. Sin embargo, cada pueblo le da su toque personal. En Aljaraque, la comisión Pro Cirineo y el consistorio han logrado consolidar una cita que, como subraya Carmen Orta, miembro de la organización, es «un día lleno de alegría con un bonito fin», capaz de congregar a cientos de personas dispuestas a disfrutar de una jornada inolvidable y, con un poco de suerte, volver a casa con 2.000 euros más en el bolsillo gracias a la puntería de un toro.