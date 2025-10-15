Oktober Rock: 12 conciertos en directo inundan Punta Umbría este fin de semana

Punta Umbría celebra este fin de semana una nueva edición del Oktober Rock, con un total de 12 conciertos en directo en distintos establecimientos de la localidad. Además, habrá barras en la calle en las que también se servirá comida.

Según han señalado desde el Ayuntamiento, esta tercera edición del evento es «una cita ineludible con la buena música a través de un circuito de conciertos en los locales de los establecimientos participantes». Así lo ha asegurado el alcalde José Carlos Hernández Cansino, para quien «programar eventos como éste en otoño ayuda a alargar la temporada» porque «anima nuestras calles del centro con música en directo, reflejando la identidad acogedora y alegre de nuestro pueblo».

El primer edil ha felicitado a los empresarios que un año más apuestan por esta actividad: Los Caracoles, Pequeña Alhambra y bar 3.30 que, junto con Apyme local «es un socio indiscutible desde su creación en todas las actividades que llevamos a cabo junto al sector empresarial». También a ellos se ha dirigido el concejal delegado de Hostelería, José Antonio Flores, que ha agradecido «el esfuerzo a los empresarios locales por generar empleo y diversificar el ocio en Punta Umbria durante todo el año».

Por su parte, para Manuel del Río, presidente de Apyme Punta Umbría, uno de los objetivos esenciales de este evento es «romper la estacionalidad y llenar de contenido nuestra localidad».

En total serán 12 conciertos en directo, repartidos entre el 17 y el 19 de octubre, en los establecimientos organizadores. La inauguración está prevista el viernes en Los Caracoles, a las 20.30 horas, con la primera de las actuaciones programadas.

Programación detallada

Viernes 20.30 horas: The Undercovers en Caracoles

22.00 horas: Eli-T en Pequeña Alhambra

22.30 horas: The Brightsides en 3:30

Sábado 15.00 horas: The Ray Lowe and The Blues Experience en Caracoles

18.00 horas: The Brightsides en Pequeña Alhambra

19.30 horas: The Undercovers en 3:30

21.00 horas: Divergentes en Caracoles

22.30 horas: Capitán Drake en 3:30

23.30 horas: Siberia en Pequeña Alhambra

Domingo 14.15 horas: ruta Motera del C.D. Moto Club Los Camaleones Moto Group

15.00 horas: Superstition en Caracoles

16.30 horas: The Martins en 3:30

18.00 horas: La Cuarta Parte en Pequeña Alhambra

Además de la música, el domingo tendrá lugar una concentración motera de Los Camaleones Moto Group de Punta Umbría, que están estrenando la nueva sede cedida por el Ayuntamiento, en La Canaleta. «Por fin abrirán sus puertas y van a celebrarlo con esta escapada, que incluirá un recorrido motero desde La Canaleta hasta la avenida de la Ría», ha adelantado el alcalde.

Su recorrido será desde La Canaleta, Flamenco, Gallareta, Av. Atlántico, Av. Océano, Av. Ciudad de Huelva, Av. De la Libertad, Av. De la Marina, Mar de Leva, Av. Ciudad de Huelva, Av. Andalucía, Calle Ancha hasta plaza 26 de Abril, Av. De la Ría y llegada a Paseo Pascasio.