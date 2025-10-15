Salida extraordinaria de la Virgen de la Soledad de Moguer en el 450 aniversario de la fundación de su hermandad

La imagen de la Virgen de la Soledad, reina del Viernes Santo moguereño, recorrerá el sábado 18 el centro de la ciudad para conmemorar el 450 Aniversario de la fundación de su Hermandad y de la erección de su capilla propia.

La titular de la Hermandad de la Sangre, Vera-Cruz de Cristo y Santo Entierro, fue trasladada hace unos días acompañada por cientos de fieles desde la iglesia parroquial, actual sede canónica de la corporación crucera, hasta la de San Francisco, cuyo convento fue sede fundacional de la primitiva cofradía donde se aprobaron sus primeras reglas el 15 de julio de 1574.

Ya el 12 de septiembre de 1575 se realizó en el antiguo cenobio franciscano la fundación de la Capilla de la Soledad para acoger a una imagen que, a lo largo de los siglos, ha sido una de las advocaciones religiosas más importantes de la ciudad del Tinto.

Para conmemorar este importante aniversario, la Hdad de la Vera-Cruz que preside Alejandro Pérez Noja viene desarrollando varios cultos en honor de la Virgen de la Soledad que se iniciaron el pasado lunes con un devoto besamanos a esta imagen señera de las devociones moguereñas, como lo demuestra la concesión en 2004 de la Medalla de Oro de la Ciudad.

El hermano mayor y la directiva de la Vera-Cruz de Moguer h24

Desde ayer martes y hasta mañana jueves se está celebrando en San Francisco el triduo extraordinario conmemorativo de esta gran efeméride, un triduo que anticipa la explosión de sentimientos soleanos que se vivirá el sábado 18 con la salida extraordinaria de Ntra. Sra. de la Soledad por un Moguer que vive con orgullo la importancia y solera de sus hermandades.

Las puertas de la iglesia de San Francisco se abrirán a las 20.00 horas para la salida extraordinaria de la Virgen de Soledad, que procesionará bajo palio, mecida por sus costaleros a los sones de las piezas que interpretará la Banda de Música Hermanos Niño.

Colofón

Desde San Francisco, la imagen titular de la Vera-Cruz inicia su recorrido conmemorativo por calle Andalucía, plaza del Cabildo, calle Burgos y Mazo, plaza del Marqués, calle Juan Ramón Jiménez, calle La Palma, calle Domingo Pérez, calle Santa María y plaza de la Iglesia, hasta la triunfal entrada de la Virgen de la Soledad en la iglesia parroquial.

Ya el domingo 19, como colofón a los actos conmemorativos del 450 aniversario de la cofradía de la Soledad y Santo Entierro, la hermandad de la Vera-Cruz celebra en la parroquia a las 19.00 horas una solemne función de Acción de Gracias que será oficiada por el Vicario Episcopal del Condado, Francisco M. Valencia, y contará con la participación de la Coral Polifónica del Liceo Municipal de la Música.