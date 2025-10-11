La sonrisa de 'Richar', ya eterna en Punta Umbría

Un busto en su memoria fue inaugurado esta semana en la plaza 26 de Abril de la localidad

La ha donado el escultor onubense Martín Lagares

El busto de Ricardo Jiménez de Gracia, 'Richar' estará para siempre en la plaza 26 de Abril de Punta Umbría
El busto de Ricardo Jiménez de Gracia, 'Richar' estará para siempre en la plaza 26 de Abril de Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría inauguró esta semana un busto en homenaje a Ricardo Jiménez de Gracia, conocido por todo el mundo en la localidad por 'Richar', en un acto marcado por la emoción y el recuerdo.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, acompañado de la familia de Richar, vecinos y vecinas, descubrieron la figura del rostro donada por el escultor Martín Lagares.

Hernández Cansino quiso agradecer el gesto del artista, subrayando que «Martín ha sabido dar forma al sentimiento de un pueblo entero y su generosidad quedará grabada para siempre en Punta Umbría».

Durante su intervención, destacó que «este busto no es solo una figura, es un símbolo eterno del cariño que todos los puntaumbrieños le tenían a Richar, que fue mucho más que un vecino: un ejemplo de inclusión real, de alegría contagiosa y de unión».

Con este homenaje, «Richar seguirá presente en nuestras calles, en nuestros recuerdos y en nuestros corazones», dijo el regidor municipal, incidiendo en que «será recordado como lo que fue: un ser humano extraordinario, un ejemplo de inclusión y un símbolo de la mejor versión de nosotros mismos».

El busto quedará instalado en la plaza 26 de Abril, como recordatorio permanente de los valores que Richar transmitió: bondad, amistad y cariño sincero. Una placa junto a la escultura hace hincapié en ello: «Sonrisa eterna, abrazo infinito. Siempre en Punta Umbría».

Martín Lagares tuvo que adelantar su encuentro con la familia de Richar y con el alcalde debido a un viaje de trabajo.

Así, se reunió unas horas antes con sus seres queridos en la Alcaldía del Consistorio de Punta Umbría

Los familiares agradecieron la propuesta del Ayuntamiento y el gesto del artista en una iniciativa que «ha unido a un pueblo».

