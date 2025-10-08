Nuevo paso hacia el AVE: adjudicados los proyectos para construir la línea que permitirá conectar Huelva y Sevilla en 25 minutos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes la adjudicación de los cinco proyectos de línea ferroviaria de alta velocidad entre Huelva y Sevilla, un paso decisivo para una de las grandes reivindicaciones históricas de la provincia onubense. El anuncio se ha hecho público a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), en el que concreta que la adjudicación se ha llevado a cabo por 31,4 millones de euros.

«La inversión global superará los 1.600 millones y permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos«, ha destacado el ministro, que ha pasado en el último año de rechazar la conexión mediante alta velocidad entre las dos capitales a acelerar su materialización. De hecho, el trámite adjudicado hoy tenía un plazo máximo previsto de 36 meses, aunque finalmente se ha concretado en diez.

Qué supondrá la nueva conexión

El proyecto adjudicado contempla actuaciones para modernizar un trazado de más de 95 kilómetros y dotarlo de capacidad de alta velocidad, así como la adecuación de estaciones y accesos.

La reducción del tiempo de viaje a menos de media hora abrirá una nueva etapa en la movilidad entre ambas provincias, con beneficios que van desde el turismo y la actividad empresarial hasta el atractivo residencial y logístico del área metropolitana de Huelva.

El proyecto está dividido en cinco tramos, y define la obra civil necesaria para la construcción de la plataforma ferroviaria.

De este modo, el proyecto se divide en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva. La línea de alta velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

El proyecto incluye más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros.