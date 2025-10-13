Cerca de 16.000 personas pasan por el Muelle de las Carabelas de la Rábida en dos días

Las jornadas de puertas abiertas en el Muelle de las Carabelas con motivo del Día de la Hispanidad congregó durante el pasado fin de semana (días 11 y 12 de octubre) a un total de 15.806 personas que participaron en las actividades diseñadas para conocer el espacio más visitado de la provincia, según informa la Diputación de Huelva.

La jornada que concentró mayor asistencia fue precisamente la festividad del 12 de octubre, en la que se recibieron 9.872 visitantes en el muelle, que llenaron el espacio y las actividades programadas, que incluían talleres - tanto para menores como para adultos-, pasacalles, cuentacuentos, recreaciones históricas y artesanía local, junto con animaciones musicales.

Una novedad de este año ha sido la incorporación de una zona gastronómica en el parque botánico Celestino Mutis, con showcookings en directo y una oferta culinaria en la que han convivido platos iberoamericanos y productos locales de la tierra.

Las jornadas de puertas abiertas se desplegaron en tres escenarios —el Muelle, el Foro Iberoamericano y el Parque Celestino Mutis—, ofreciendo una experiencia que ha combinado historia, música, arte y gastronomía en un ambiente de encuentro cultural. Los espacios se conectaron con un tren turístico gratuito para facilitar la movilidad.

El Foro Iberoamericano ha acogido propuestas expositivas y momentos de reflexión, con conciertos de piano y otros formatos musicales que se han alternado con debates y análisis sobre el descubrimiento y los vínculos históricos entre España y América.