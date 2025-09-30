El paraíso de los niños está en este pueblo de Huelva: un enorme parque de camas elásticas donde pueden hacer un sinfín de juegos Pasar una tarde muy divertida y diferente en familia es posible en este lugar

No existe mayor deseo en los niños y niñas que jugar y jugar sin parar. El tiempo que pueden hacerlo siempre es cosa de sus padres, pero si ellos pueden opinar, seguro que uno de los lugares que eligen es un establecimiento de reciente apertura en la provincia de Huelva. Se trata de un enorme parque de juegos con camas elásticas y un sinfín de actividades y juegos, que promete diversión a raudales en familia.

Este establecimiento alquila por horas una amplia zona de hinchables y piscinas de bolas, entre los que hay todo tipo de toboganes, zona de escalada, canastas de baloncesto, un torito, cochecitos, un piano de suelo…

Todo en zonas seguras, con protecciones, amortiguadores y arneses y cascos cuando es necesario. En algunas zonas hay monitores pendientes de que toda transcurra bien y los padres también pueden participar.

Fuera de a zona de camas elásticas y del horario de alquiler, hay otra zona de juegos y maquinas de videojuegos muy variada. Además, hay servicio de cafetería y taquillas para guardar tus cosas.

Todo esto se puede encontrar en Pegaso Jump Park, que se encuentra en Cartaya. Concretamente, en el Polígono la Industrial, parcela 12.

Aquí hay de todo para disfrutar de una gran tarde en familia, como recomienda en redes sociales Soledad González, que informa a sus seguidores que diciendo su nombre se puede disfrutar de un descuento de dos euros por persona a la hora de pagar. «Sin duda estuvimos pasando una tarde super divertida», concluye tras vivir la experiencia con sus hijos.