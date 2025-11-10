Encuentran en Algeciras al joven de Lepe que llevaba desde el martes desaparecido

Este lunes, es decir, seis días después de su desaparición, ha sido encontrado Eduardo García Valerio, el joven de Lepe al que su familia había visto por última vez el pasado martes y que desde ese momento no había dado ninguna señal de vida.

«Se encuentra en buen estado», señalaba a Huelva24 su hermano Eloy, que también añadía que Eduardo ha aparecido este lunes por la tarde en la localidad gaditana de Algeciras.

La última vez que su familia lo había visto fue el martes pasado sobre las 6.30 horas cuando se marchó en teoría a trabajar al campo (pasó posteriormente también por un desavío de Lepe).

Eduardo tiene un hijo de 11 años de una relación con una pareja de origen marroquí con la que había convivido en Málaga y de la que se había separado hace unos meses, una circunstancia que le había afectado bastante. Y en esta semana no había llamado para preguntar por él, algo que le había causado mucha extrañeza por ejemplo a su hermano y a su cuñada. Finalmente ha podido ser localizado en Algeciras y en las próximas horas volverá a Lepe.