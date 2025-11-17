El temporal desentierra el antiguo muro de hierro de la playa de Matalascañas y varias tuberías: «Si tuviera ayuntamiento propio…»

Nuevo capítulo de daños en el paseo marítimo de Matalascañas. El paso de la Borrasca Claudia ha causado más destrozos en la infraestructura a causa de las intensas lluvias y fuertes vientos, además del gran oleaje que ha golpeado y hundido la base del paseo, en la zona de Caño Guerrero.

Nuevamente un video de @selustuntman muestra con detalle la mala situación en la que se encuentra el litoral de Matalascañas. «Ha desenterrado el muro metálico del paseo y tuberías de hormigón y hierro antiguas de la depuradora, que está encima. Por el otro lado una buena montaña de piedras. El mar ha sacado zapatas de hormigón y ha causado un buen desperfecto. Ha entrado el agua ha sacado la tierra y derrumbado el paseo», continúa detallando.

«Qué locura, la escalera la ha tirado, la ha reventado y abierto un agujero con muros colgando», exclama el tiktoker, que ha servido una vez más el debate con las imágenes y sus comentarios.

«El mar reclama su sitio», dice una persona, mientras que otra apunta al Ayuntamiento: «que el alcalde de Almonte destine dinero a Matalascañas, que coge mucho con El Rocío». Un tercer deja caer que «si Matalascañas tuviera su propio ayuntamiento estas cosas no pasaban». «No si ahora que venga un temporal es culpa del Ayuntamiento», le respondió otra comentarista.

«Falta de inversión desde hace décadas»

En una nueva réplica, se comenta sobre la responsabilidad municipal que «no, pero que la playa de Matalascañas haya perdido más de un 90% de su arena, sí. Esto no es cuestión de que ahora por un motivo. Matalascañas lleva con falta de inversión desde hace décadas ya. Cogen dinero en impuestos e inversión cero», lamenta.

En esta línea, otra persona expone que «este paseo estaba muy dejado, no lo han mantenido y la arena tampoco, que ya no queda y después vienen las lamentaciones», mientras que alguien también exclama que «qué pena de Caño Guerrero. Este año ya sin arena, con lo que ha sido, y ahora de pena. A ver si las autoridades competentes arreglan esto para que podamos seguir disfrutando de este maravilloso pueblo».

«Voy a Matalascañas desde que tengo uso de razón y esto se debe al abandono por parte de Almonte», vuelve a apuntar otra persona, pero le responde alguien que «la fuerza del mar no se puede controlar, es la fuerza de la naturaleza, ¿qué culpa tiene el Ayuntamiento?. Creo que ahí no se tenía que haber construido. No sé de quién fue la idea».