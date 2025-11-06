La asociación de propietarios de Matalascañas rompe relaciones con el Ayuntamiento de Almonte

La Asociación de Propietarios del Centro de Interés Turístico Nacional de la Playa de Matalascañas ha emitido un comunicado oficial con el que desea informar públicamente de su decisión de no asistir a la Gala de lo Social 2025, organizada por el Ayuntamiento de Almonte bajo el lema 'Un homenaje a quienes construyen comunidad' y prevista para el próximo 11 de noviembre en el Teatro Municipal Salvador Távora.

Señalan que han adoptado esta decisión «en coherencia con la realidad del trato que el actual equipo de gobierno municipal viene dispensando a los propietarios de Matalascañas, una actitud que dista mucho del espíritu de colaboración y reconocimiento que se pretende ensalzar en dicho acto».

También aseguran que los motivos por los que han adoptado esta decisión son «claros y firmes», y los enumeran de la siguiente manera:

- Las innumerables declaraciones de menosprecio y descalificaciones hacia los propietarios de Matalascañas.

- Las reiteradas acusaciones que pretenden responsabilizar injustamente a los propietarios del deterioro del núcleo costero y de la falta de mantenimiento del mismo.

- El desprecio institucional mostrado hacia esta Asociación, negándose reiteradamente el actual equipo de gobierno a recibir a sus representantes.

- La ruptura deliberada de los canales de diálogo y entendimiento, fundamentales para el bienestar común de Matalascañas.

- La apertura de expedientes basados en denuncias infundadas y la utilización de presiones a terceros y maniobras obstructivas destinadas a boicotear la Asamblea anual de la Asociación.

Respeto mútuo y reconocimiento institucional

La Asociación de Propietarios de Matalascañas quiere dejar constancia expresa de que esta decisión no supone un rechazo al Ayuntamiento de Almonte como institución, ni a su personal técnico o administrativo, sino que responde «únicamente a la actitud de prepotencia y falta de respeto demostrada por el actual equipo de gobierno de Ilusiona, encabezado por su alcalde, don Francisco Bella Galán».

La Asociación ha querido reiterar también en su comunicado su «compromiso con el diálogo, la cooperación y el progreso sostenible de Matalascañas, siempre que existan las condiciones de respeto mutuo y reconocimiento institucional que deben regir las relaciones entre la administración pública y los vecinos y propietarios de este enclave turístico».