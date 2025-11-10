Cuándo se encienden las luces de Navidad en Huelva 2025: fecha y programación

Las luces de Navidad en Huelva capital volverán a iluminar las calles el próximo 28 de noviembre de 2025, según han confirmado fuentes municipales a Huelva24. La fecha elegida no es casual: el encendido oficial coincidirá de nuevo con la jornada del Black Friday, atendiendo a la petición de comerciantes y hosteleros, con el objetivo de dinamizar las compras y dar el pistoletazo de salida a la campaña navideña en la ciudad.

Al igual que en años anteriores, el encendido se convertirá en una gran fiesta popular. Aunque aún no se han confirmado los detalles de la programación que prepara el Ayuntamiento de Huelva, es previsible que el acto oficial de encendido del alumbrado navideño se acompañe de actuaciones y vuelva a congregar, un año más, a miles de personas para dar la bienvenida a una Navidad que lleva ya varios años arrancando en Huelva el último viernes de noviembre.

El consistorio mantiene contrato con la misma empresa encargada del alumbrado del pasado año, por lo que cabe esperar un despliegue similar en volumen y diseño, que en 2024 contó con casi tres millones de bombillas distribuidas por 150 calles de la capital. De hecho, muchas de las luminarias -aún apagadas- pueden verse ya instaladas en las calles de la ciudad, donde también lucen desde mediados de octubre los árboles de grandes dimensiones que alumbrarán distintas barriadas.

Programación navideña

Aunque aún no se ha cerrado el programa completo, desde el Consistorio se trabaja en repetir el esquema festivo que acompañó al encendido del año pasado, y que previsiblemente incluirá conciertos, animación familiar o pasacalles por las principales arterias de la ciudad, en las que los comerciantes ofrecerán descuentos propios del Black Friday y contribuirán a la animación de la jornada.

Así, aunque este primer día de luces de Navidad en Huelva el protagonismo lo tendrán las zonas más comerciales, se espera que la celebración no se limite en Navidad únicamente al corazón comercial y administrativo de la ciudad, sino que el ambiente navideño llegue a todos los barrios, descentralizando los actos y la decoración. Está por ver si se repiten nevadas y espectáculos en las distintas barriadas, que el año pasado recibieron también al cartero real.

De este modo, Huelva se prepara para vivir de nuevo una Navidad luminosa, participativa y repartida por toda la ciudad, dando comienzo a una de las épocas más esperadas del año.

