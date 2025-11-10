Preocupación en la familia del desaparecido de Lepe: «Tiene un hijo de 11 años y es muy extraño que ni siquiera haya llamado para preguntar por él»

La familia de Eduardo García Valerio, un joven natural de Lepe, ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para ver si alguien tiene algún dato sobre su paradero, ya que nadie ha sabido nada de él desde el pasado martes. Pueden contactar con su hermano Eloy en el número de teléfono móvil 637395417 o con su madre (616976507) los que puedan tener noticias sobre Eduardo.

Interpusieron una denuncia por desaparición ante la Guardia Civil, que de momento tampoco tiene novedades en la investigación sobre su búsqueda, como indicaban esta mañana a este diario. La última vez que vieron a Eduardo llevaba puesto un pantalón vaquero y un chaquetón verde oscuro, además de una camiseta de manga corta blanca con flores en el pecho.

Zaida Romero, cuñada del desaparecido, ha atendido a Huelva24 y señalaba que «este domingo sus amigos hicieron batidas por los caminos y campos del pueblo para ver si veían algo pero por ahora no sabemos nada. No tenemos ninguna noticia desde que desapareció y la verdad es que ya nos empezamos a temer lo peor».

Recalcaba que «su marcha no tiene nada que ver con temas de ajustes de cuentas o narcotráfico. Él es un trabajador normal y de hecho el martes por la mañana, cuando desapareció, su jefe nos llamó para preguntarnos si le había pasado algo porque no había acudido a trabajar. Ya han pasado muchos días (seis) desde que desapareció y todo esto nos parece muy raro«.

La cuñada reconocía que la madre de Eduardo está «destrozada» y que el hermano, es decir, su marido Eloy, «no tiene ni ganas de hablar y está constantemente dándole vueltas al tema porque no sabe qué es lo que ha podido realmente pasar«.

Zaida indicaba que «a lo mejor alguna vez se fue con los amigos pero siempre aparecía al día siguiente o nos decía dónde había ido. Pero en esta ocasión eso no ha ocurrido y parece como si se lo hubiera tragado la tierra». Y añadía que «Eduardo está separado pero tiene un hijo de 11 años y son inseparables, así que es muy extraño que ni siquiera llame para preguntar por él. Estamos al 200% seguros de que no se ha marchado de una manera voluntaria«.

Una compra en un desavío

Eduardo García Valerio vivió hasta hace un año y medio en Málaga y después regresó a Lepe. «También le hemos preguntado a gente de Málaga pero no saben nada de él», indica su cuñada, que comenta que «tomaba relajantes porque tenía algo de ansiedad pero no era algo preocupante y no creo que eso tenga nada que ver con su desaparición».

Lo último que se sabe de él es que a las 6.30 horas de ese martes día 4 de noviembre se marchó de casa en teoría para ir al trabajo y que por el recorrido de la tarjeta de su teléfono móvil hizo una compra en un desavío de Lepe. A partir de ahí ya se le perdió la pista y lógicamente conforme van pasando los días crece la preocupación entre los familiares de Eduardo, que han solicitado ayuda tanto a la Guardia Civil como a los ciudadanos a través de las redes sociales.