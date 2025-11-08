Incendio con dos heridos en la ría de Punta Umbría: investigan si la embarcación transportaba gasolina de manera ilegal

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras producirse un incendio en dos embarcaciones en la ría de Punta Umbría, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía y la Guardia Civil.

El aviso se recibió sobre las 5.15 horas, cuando varios testigos alertaron de haber escuchado una explosión y observar una embarcación ardiendo en la zona de la ría. Desde la sala coordinadora se activó a Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Salvamento Marítimo y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según ha confirmado posteriormente la Guardia Civil, una de las personas heridas tuvo que ser rescatada del agua por agentes del Servicio Marítimo, mientras que la otra fue atendida en la orilla hasta la llegada de los sanitarios. Ambas fueron trasladadas al Hospital Juan Ramón Jiménez.

El incendio afectó a varias embarcaciones próximas al punto del suceso. Para la atención y coordinación del operativo se desplazaron el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, el Equipo Pegaso con drones para ofrecer apoyo aéreo, además de varias patrullas terrestres.

Investigación de la Guardia Civil

Las causas del incendio se encuentran en investigación, aunque los primeros indicios apuntan a que el origen podría estar relacionado con el transporte ilegal de gasolina sin autorización y sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, lo que habría provocado la explosión inicial.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre posibles implicaciones penales derivadas de la investigación en curso.