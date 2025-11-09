La Guardia Civil busca a un joven de Lepe que lleva desaparecido desde el pasado martes

La familia de Eduardo García Valerio, un joven natural de Lepe, ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para ver si alguien sabe de su paradero, ya que nadie ha sabido nada de él desde el pasado martes por la noche.

«Estamos preocupados», señala en su perfil de Facebook su hermano Eloy, que apunta su número de teléfono móvil (637395417) y el de su madre (616976507) por si alguien tiene noticias de Eduardo y puede informarles.

Además, la Guardia Civil ha confirmado a Huelva24.com que la familia ha interpuesto una denuncia por desaparición y que varios agentes han puesto en marcha «gestiones oportunas» para su localización.